El Depor ya ganó el viernes y por goleada, así que mi habitual gafe de la columna ha sido neutralizado. Además vi el partido, el gafe va desapareciendo, ya no soy como aquel personaje de película en blanco y negro al que ponían detrás de la portería para que el cancerbero fallase sin remisión. Pequeñas joyas del cine español que han pasado desapercibidas para muchos pero que están siempre en nuestros corazones.



En nuestros corazones estará siempre Maggie Smith, recientemente fallecida. Se nos van los mejores tan callando. Primero fue Olivia de Havilland, ahora la dama de la ironía y el sarcasmo británicos. Que sí, que será reconocida para siempre por salir en Harry Potter, como Alan Rickman, los mejores actores de su generación fueron reclutados por el niño de gafitas. De hecho, las películas de Harry Potter son mejores que los libros. El desfile de talento actoral y musical es inmenso y vale la pena aguantar dos horas de niños repipis solo por ver a Ralph Fiennes, a Michael Gambon, Gary Oldman, Fiona Shaw, John Hurt, Bonham Carter, Kenneth Branagh y tantas personalidades más disfrutando de la magia del cine. Y la banda sonora de John Williams, al que tenemos que proteger sobre todas las cosas. Como a Dame Judi Dench.



Y hablando de actores, Johnny Depp se pasea por San Sebastián vestido de Jack Sparrow para animar a los niños hospitalizados y poner de mal humor a las señoras amargadas que lo tienen cancelado en sus corazones. Es poco comprensible que las que abogan por la reinserción y dicen que las cárceles sirven de poco luego no se olviden de insultar a un tipo al que la novia le hacía popó en la cama, pero bueno, vivir para ver, no podemos pedir que las mentes sumen dos y dos. Para unos un cursillo, para otros la eterna condena. Depp va poco a poco recuperando el ritmo y volviendo a actuar, de lo que me alegro. Un talento raro para actuar tiene ese chico, para elegir pareja un poco menos. Corazón errático.



Leo en X que Bolaños ha firmado el nombramiento de la Directora del Gabinete del Director del Gabinete de Presidencia del Gobierno y pienso en los Hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte, etc. Me pregunto para qué un director de gabinete necesita a una directora de gabinete, esto es como MARVEL, Hulk y She- Hulk, o Hulka como decíamos de niños. Capitán América y Capitana Carter. Todos en pareja como en el Arca de Noé. Los políticos son como las mariposas, van poniendo huevecillos en forma de puestos que luego dan lugar a larvas y pupas, que terminarán con un hermoso sueldo de subsecretario del secretario de la directora del gabinete del director del gabinete de vicepresidencia de la presidencia del Gobierno. Eso si no se van a Uropa y allí, como Alien, ponen la semilla del dinero que crece y crece, como los 100.000 euracos de Alvise en precampaña. Por lo visto le han montado una buena en el canal de Telegram. Pero el dinerito sigue en el bolsillo y no se ven trazas de sorteo a la vista. Y así estamos, amigo lector. Boquiabiertos mientras mexan por nos, viendo palmar a nuestros actores favoritos y encima hay críticas malas al “Joker Folie à Deux”.

Por lo menos gana el Depor y eso siempre estará en nuestros corazones.