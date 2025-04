Con motivo do 175 aniversario da fundación da Real Academia Galega de Belas Artes ( 1849), o Concello da Coruña organizou a exposición A Cidade das Artes, no Kiosko Alfonso, na que se recolle unha selección de máis de 300 obras de pintura e escultura, deseño gráfico e proxectos arquitectónicos, entre outros. O obxectivo da exposición –segundo dí Fernando Agrasar– é mostrarlle ao público o valor dunha institución fundada coa vontade de servir ás artes e as xentes do noso país.



A colección da Academia é a base da mostra, á que se sumaron outras pezas cedidas en préstamo que reflicten a identidade de noso; tamén da fe da importancia das artes na nosa cidade e é un xeito de contribuir a difusión e coñecemento dos creadores galegos. A Academia foi creadora da Escola de Belas Artes, na que se formou o neno Picasso. Como dí Celestino García Braña, a cultura abre as nosas mentes e as fontes do noso imaxinario, non só nos achega á beleza, senón que nos axuda a reflexionar encol dos enigmas que rodean á condición humana.

Tras múltiples xestións, en 1937, a Casa do Consulado, sita na rúa Panadeiras, será a sede do Museo e Academia de Bellas Artes, que ao longo da súa existencia, acollerá toda clase de actos relacionados coas artes, entre os que compre destacar a conferencia de 1904 ‘Goya y la espontaneidad estética’ de Doña Emilia Pardo Bazán. Actualmente, a colección da Ragba conta con máis de 200 pinturas dos séculos XIX, XX e XXI; máis de 400 estampas creadas dende o século XVII ao XXI; unha colección de esculturas, e máis de 100 pezas de artes aplicadas, cerámicas e outros. Tamén, entre debuxos e bosquexos, alberga unhas 500 obras, fotografías, planos e mapas. A obra máis antiga é un gravado do s. XVII, titulado ‘San Roque’, do pintor flamengo Jacques van Merden e a máis antiga de autor galego é un debuxo de Ovidio Murguía .

Entre os temas de paisaxe, están ‘Nube na tarde’ de Imeldo Corral, ‘Bastiagueiro’ de Jaime Ozores, ‘Fonta Doniños’ de José Leyra Domínguez, ‘Paisaxe’ de José Ramón Morquecho, ‘Pescador de Nanay’ de Calo Carratalá, ‘Abdalén. O paso das baleas’ de Miguelanxo Prado e o fermosísimo lenzo de Antonio Tenreiro Brochón ‘La trilla en la provincia de Segovia’.



Entre os retratos está o que fixo Álvarez de Sotomayor de Ángel del Castillo (1937), ‘O gitanillo’ de Luis Quintas Goyanes, e os de Francisco Llorens de José Seijo Rubio e Julio López-Lago, os Autorretratos de María Corredoyra, de Antonio Tenreiro, e de José Luis Rodríguez. Outras obras a destacar son ‘Prometeo encadenado’ de Tomás Barros, ‘Vieiros de luz’ de Manuel R. Moldes, as fotos ‘Desafiante infancia’ de Gabú, ‘Escenario’ de Vari Caramés e ‘Jalisia’ de Xurxo Lobato. Entre as esculturas, destacan a peza de aceiro ‘Despois a beleza’ de Soledad Penalta, unha cabeza de Acisclo Manzano, o busto de bronce de Juan Naya feito por José Escudero, ‘Camiños’ de Manolo Paz, ‘Barrenador’ de Cástor Lata e ‘Cenizo con dos relieves’ de L. Novoa.