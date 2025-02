El PSOE de Muxía critica que se destinen escasos fondos del POS a obras, frente al elevado gasto corriente

El portavoz del PSOE de Muxía, Iago Toba, critica al nuevo gobierno municipal por destinar 200.000 euros del POS+ 2025 a la remodelación de la casa consistorial y por reservar más de 500.000 euros para gastos corriente, recordando que mientras estuvieron en la oposición se cansaron de reclamar que todo el dinero del plan provincial se destinase a obras. Toba añade que pese a no estar de acuerdo con este “despropósito de POS+” el PSOE se abstuvo para favorecer su aprobación.

Para el PSOE es un despropósito el pleno en el que se aprobó el POS, tanto por las propuestas como por las formas del Gobierno y de la representante del BNG, que, según los socialistas, todavía no se enteraron de que hubo un cambio de gobierno y se comportan como "auténticos pandilleros” intentando hacer una "cacería grupal” al exalcalde, Iago Toba, a pesar de que, indican, "en todo momento mostrou tranquilidade ante os ataques, faltas de respeto, e incluso ante as continuas ausencias de membros do goberno no seu teu turno de palabra, incluida a do propio alcalde, que se ausentou sen dar explicación nin paralizar o pleno de forma ocial, ridiculizando incluso a situación".

Los socialistas lamentan que incluso ante la petición de una botella de agua por parte del portavoz socialista, la teniente de alcalde no se la entregase. "Nos tempos que corren, ofreceselle auga ata a un can”, denuncian desde el PSOE.