El BNG de Muxía denuncia el estado de una de las calles del municipio

El BNG de Muxía ha denunciado públicamente el estado de una calle en el municipio que lleva meses sin reparar. Según la formación nacionalista, el problema se sitúa en el callejón entre las calles Real y Eduardo Pondal, donde se abrió un agujero para comprobar las conducciones de agua, pero nunca se cerró adecuadamente. La portavoz Mercé Barrientos ha manifestado su preocupación por esta situación, afirmando que “hai unha semana accidentouse alí un viandante e tememos que poidan producirse máis danos”.



Afirman los nacionalistas que los vecinos, preocupados por el riesgo que representa este agujero, han tomado medidas temporales, cubriéndolo con tejas para evitar accidentes. Sin embargo, Barrientos recalca la necesidad de una intervención municipal urgente.



Critica que “o desleixo e falta de dilixencia do executivo local veñen sendo unha constante neste mandato, e unha boa parte da veciñanza traslada as queixas ao BNG de Muxía porque o equipo de goberno non dá solución aos problemas”.