La acción feminista del BNG exige “desculpas públicas e urxentes” al alcalde de Muxía

El grupo de acción feminista del Bloque Nacionalista Galego de la Costa da Morte ha exigido al alcalde de Muxía, Iago Toba, que pida “desculpas públicas e urxentes” tras el pleno del pasado 21 de marzo.



La formación nacionalista denuncia que durante la sesión, el regidor “insultó insistentemente” a la concejala del BNG Mercé Barrientos.

Alegan que la tachó de “cínica” y “rastrera” en varias ocasiones, además de utilizar expresiones de ‘gaslighting’ como “pero vostede está ben?, “con esa cara de cinismo” o “con ese sorriso que a caracteriza que non sabemos se tes algún problema ou non”.



El grupo feminista del BNG denuncia también que las intervenciones de Toba llegaron “ata ameazas proferidas en ton exaltado” y que “as faltas de respecto subiron de ton”.

Consideran la actitud del regidor como “absolutamente machista e de violencia contra a liberdade individual das persoas,” añadiendo que “non podemos permitir que un alcalde dirixa continuamente insultos ou chanzas nin tampouco desvalorice a unha persoa polo feito de non ter fillos.”

Desde el BNG instan a Toba a que “se dirixa á nosa concelleira, e a todas as mulleres, co debido respecto.”