Cañizo sale del Gobierno de Malpica y deja al PP en minoría

El portavoz de AIM y hasta ahora concejal de Servicios Sociales, Turismo, Festas e Mostra de Olería, Alfredo Cañizo, deja su cargo en el el Gobierno local de Malpica y provoca que el Partido Popular se quede en minoría. Cañizo Garrido es el socio clave para dotar de una mayoría estable a la Corporación.

Las versiones en cuanto a la marcha del Gobierno son distintas, ya que mientras Alfredo Cañizo defiende que ha llegado el momento de dejar su cargo, el Ejecutivo afirma que el alcalde, Eduardo Parga, lo ha cesado de sus funciones esta misma mañana.

"Unha vez rematada a Festa Galega, da que como en anos anteriores quen subscribe foi o máximo encargado da súa organización e bo funcionamento, e tendo así mesmo por rematados e/ou encamiñados todos os seus compromisos para este ano das súas Concellarías, considero que é o momento axeitado para dar por rematada a miña labor neste ámbito, no entendemento de que esta renuncia non ha de repercutir no bo funcionamento desas Concellarías, que por suposto ten sido e é a miña máxima prioridade", afirma Alfredo Cañizo.

"Desde o meu apoio á moción de censura encabezada polo PP, aparte das implicacións negativas que para moitos dos meus votantes supuxo ese posicionamento, veño sendo atacado non só politicamente senón ademais, e o que é mais grave, no ámbito estritamente persoal, afectando gravemente á miña persoa e o que é intolerable, á miña familia, chegando a sufrir situacións de todo insostibles, que por suposto serán oportunamente postas en coñecemento da autoridade xudicial aos fins oportunos", añade el edil.

El alcalde por su parte sostiene que esta misma mañana ha trasladado su decisión a Cañizo, "que estaba tomada desde hai dúas semanas", indica. Aclara que la decisión de cesarlo se debe a las "continuas desavinzas que o concelleiro mantén con distintas entidades do municipio".