El PSOE lleva al Parlamento los recortes en el colegio de Laxe

Miembros del PSdeG provincial de A Coruña mantuvieron ayer una reunión en Laxe con representantes de las familias del CPI Cabo da Area para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de más profesorado en el centro. Las familias ya llevan días demandando un especialista en Audición e Linguaxe (AL) para atender a alumnado de necesidades educativas.



En el encuentro participaron el secretario provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, y miembros del Parlamento como Julio Abalde y Patricia Iglesias, además de integrantes da agrupación local. Fernández Piñeiro lamentó que la Xunta hiciese “oídos xordos ante as reclamacións das familias de Laxe, que non piden máis ca persoal en Audición e Linguaxe ou en pedagoxía, e en definitiva revertir os recortes”. En su opinión, esto es un ejemplo más del “desleixo do PP” a la Costa da Morte, tanto en infraestructuras como en servicios públicos.



Subrayó que es muy difícil luchar contra el despoblamiento del rural y de las villas pequeñas si no se prestan servicios de calidad. “Está moi ben que a Xunta diga sentirse preocupada por este despoboamento, pero estaría moito mellor que fixese algo para evitalo”, critica. Los socialistas presentaron una propuesta en el Parlamento para lograr el docente que reclaman y anuncian que seguirán luchando por ello.