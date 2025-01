Final feliz para Bico, el perro del edil de Podemos rescatado por el alcalde del PP

El perro Bico tuvo un final feliz estas Navidades tras pasar dos días atrapado en un acantilado de su tierra en Laxe. El pasado 30 de diciembre se perdió en la zona del faro y al poco tiempo las redes sociales se llenaron de mensajes para solicitar la colaboración en la búsqueda del animal.



Después de dos días de intensa búsqueda, un vecino de Canduas que pasó por la zona escuchó los ladridos del perro. Había quedado atrapado por una roca en la ribera de la costa del faro y no podía salir.

Al no poder liberar al animal llamaron a Protección Civil para pedir su ayuda, quien se puso en contacto con el alcalde, Francisco Chalín, que debido a su profesión de percebeiro sabía como acceder al lugar, y junto a Fernando del Moral, el portavoz de Podemos en Laxe, acudieron a rescatar al animal, que se encuentra sano y salvo en su casa.



“Este incidente converteuse nun verdadeiro conto de Nadal, no que todo un podo se uniu para buscar un animal moi querido”, destacan sus dueños. Y en el rescate, “dúas personas con ideoloxías opostas, un do PP e outro de Podemos, traballaron xuntos por amor á vida”, añaden. Bico es “un can moi querido polos seus pais Fernando e Ángel” que ya está en su hogar con su familia tras pasar dos días a la interperie.