El BNG denuncia recortes en el colegio de Laxe

El BNG denunció ayer recortes en el profesorado en el CPI Cabo da Area de Laxe y presentó una proposición no de ley para revertir la situación, además de varias preguntas escritas sobre este asunto. Los parlamentarios Daniel Pérez y Cristina Fernández, alertaron de que este curso no habrá un especialista de Audición e Linguaxe (AL) para apoyar a los niños con necesidades educativas.



Destacan que el año pasado hubo un profesional a tiempo completo en el centro, mientras que en cursos anteriores se compartía con otros colegios. El BNG considera que la decisión de la Consellería de Educación para no asignar ningún profesional de AL es “difícil de entender, se temos en conta de que no Cabo da Area hai un 20% do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo”.

En vista de la situación, el Bloque solicita que el Parlamento inste a la Xunta a asignar un especialista en AL y un segundo docente de Pedagoxía Terapéutica (PT) para atender a las necesidades del centro y prestar una atención de calidad al alumnado.



El Bloque presentó también varias preguntas para su respuesta escrita en las que quiere saber las razones de esta decisión de la Xunta de no asignar ningún docente de AL, si la situación ha cambiado respecto al año pasado, si el centro ha solicitado que se cubriese la plaza y cual es el porcentaje del alumnado con necesidades educativas, entre otras cosas.



Lamenta que cada principio de curso se repitan los recortes en los centros da Costa da Morte. El año pasado fueron en los CEIP San Luis Romero de Carballo y Otero Pedrayo de A Laracha, donde hubo muchas protestas y en el instituto larachés, entre otros.