De Vacas y música tradicional en las Letras Galegas de A Laracha

El Concello de A Laracha acaba de presentar la programación de las Letras Galegas, dedicadas este año a la autora coruñesa Luísa Villalta, donde el acto central será el concierto del grupo De Vacas el sábado 18 de mayo en la plaza Les Sables d´Olonne, a partir de las 22.00 horas. Presentarán su nuevo espectáculo “Rebovina Divas Live”, en el que homenajearán a la divas del pop con su peculiar estilo versionando a la gallega temas de Whitney Houston, Céline Dion o Beyoncé, entre otros.



La música y el baile tradicional serán los protagonistas en la jornada siguiente en el mismo escenario a partir de las 18.00 horas, con las asociaciones culturales Santa María de Torás, Queiroga de Paiosaco y Arume de Caión.



Para el público infantil y familiar se han programado tres cuentacuentos. El primero será el jueves 16 en la biblioteca de Paiosaco, con “Tinta do mar. Pequena biografía sobre Luísa Villalta”, de la compañía Polo Correo do Vento. El siguiente será el día 20 en la Casa de Cultura de A Laracha, “De Castro a Villalta”, de A Xanela do Maxín. El tercero será el 24 de mayo en la biblioteca de Caión, con el cuentacuentos didáctico musicado “Rosalía Cantareira!”, de Jara Ortiz, que pondrá en valor la faceta más desconocida e interesante de Rosalía de Castro.



El programa de las Letras también dará protagonismo a las personas participantes en las escuelas culturales y deportivas municipales desde el mes de octubre y que ahora llegan a su fin. El día 17 se representará el espectáculo del grupo infantil de teatro, “O club animachotes”, y el grupo de adultos representará “Risoterapia” al día siguiente. Será en la Casa da Cultura, con entrada gratuita.

Además, se realizarán las tradicionales exposiciones de los trabajos de los alumnos de manualidades, macramé, labores de tejido, encaje de bolillos y restauración e tapicería. Se exhibirán en A Laracha, Paiosaco y Caión. En la programación colabora la Xunta de Galicia, dentro del programa Ler conta moito.