A Laracha pone en valor las ‘telleiras’ como parte clave de su memoria preindustrial

“Hai agora un século, coa extracción do barro e a elaboración das tellas, tamén se ía moldeando o futuro de A Laracha”. Así lo recuerda el alcalde larachés, José Manuel López Varela, en el libro ‘As telleiras da Laracha e os cabaqueiros do Baixo Miño’, la obra de Xabier Maceiras con la que el Concello quiere poner en valor, a través de la historia de las ‘telleiras’ y de las cientos de personas que trabajaron en ellas, el patrimonio y la memoria preindustrial del municipio.



Tal y como se cuenta en el libro y como el mismo Maceiras explicó ayer en la presentación que tuvo lugar en el polígono de Lendo ante numerosas personas, la de las telleiras larachesas es una historia que se remonta al siglo XVIII. Concretamente, al año 1752, cuando las telleiras tradicionales ya son nombradas en el Catastro del Marqués de la Ensenada y que llega hasta la actualidad con una industria moderna y en plena forma representada por Cerámica Campo, que desde su fundación en la década de 1950 “daría traballo a moitas familias que optaran por non facer a maleta da emigración, quedando naquela A Laracha en branco e negro que empezaba a saír da miseria dos anos duros da posguerra”.

Para poder contar toda esta historia de las telleiras larachesas, Maceiras hizo un arduo trabajo de documentación, buscando fuentes de primera mano de la época ya que prácticamente no existe documentación al respecto ya que toda se perdió en el incendio del archivo municipal.

Una de sus principales fuentes fue Pepe ‘O Buraco’, que ayer estaba presente en el acto y que además realizó una exhibición de elaboración de tejas artesanales. Pero no fue el único. “As observacións da xente entrevistada da Guarda, do Rosal e da Laracha contribuíron, e de que xeito, a coñecer moito mellor a historia local desta actividade. Sen os seus testemuños e os seus apuntamentos este libro non sería unha realidade hoxe”, apunta el autor.