A Laracha incorpora más de 700.000 euros al presupuesto para ejecutar varias actuaciones

La corporación de A Laracha aprobó este miércoles por unanimidad en un pleno extraordinario la incorporación de 731.491 euros procedentes del remanente líquido de tesorería al presupuesto municipal de 2025 que permitirán financiar inversiones y programas calificados como de interés general y de carácter urgente.



La modificación fue debatida junto al plan económico-financiero, también aprobado por unanimidad, y que, en este caso, no incluye medidas correctoras. El plan responde a la obligación de las administraciones locales de cumplir nuevamente con las reglas fiscales establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, restablecidas tras su suspensión durante la pandemia. Según el propio regidor, José Manuel López Varela, el documento se aprueba únicamente “por cumprimento formal e sen medidas”, ya que considera que la aprobación de los presupuestos actuales es suficiente para retomar el equilibrio presupuestario. “Tendo medios e fondos dispoñibles, os remanentes deberían poder utilizarse sen problema”, manifestó el alcalde durante la sesión plenaria.



El expediente de crédito extraordinario aprobado este miércoles detalla las actuaciones concretas que se financiarán con cargo al remanente. Entre ellas, destaca la inversión de 215.000 euros destinada a la reforma de la cubierta del complejo deportivo de la piscina municipal de A Laracha. Esta intervención tiene como objetivo mejorar la impermeabilización de la instalación.



Según explicó el regidor local, se trata de la primera fase de un proyecto más amplio que contempla también la futura instalación de un sistema de energía fotovoltaica, para el cual ya se ha solicitado una subvención. Tras la ejecución de las obras, el gobierno local licitará nuevamente la concesión para la gestión y explotación de estas instalaciones deportivas.



La mejora de la red viaria municipal es otro de los grandes destinos de esta inyección económica. Más de 200.000 euros se emplearán en intervenciones tanto en los núcleos urbanos como en las áreas rurales del municipio. Las actuaciones previstas abarcan la mejora del firme para facilitar el tránsito de vehículos y peatones, la optimización de las comunicaciones internas, y el refuerzo de la seguridad vial mediante la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, así como trabajos de mantenimiento en la red de iluminación pública.



Otros ámbitos de actuación incluirán la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad en diversas instalaciones municipales donde se desarrollan actividades culturales. También se contempla la reapertura del centro social de Paiosaco, para el que el Concello anunciará próximamente el proceso de licitación de la explotación.



Desde el punto de vista patrimonial y turístico, el uso del remanente permitirá ejecutar trabajos de señalización en la Ribeira de San Fins y en el Castro de Montes Claros. Asimismo, se prevé la instalación de una nueva pasarela de madera en una de las principales entradas a la playa de Caión con el fin de mejorar la accesibilidad. A mayores, la partida económica permitirá reforzar el presupuesto destinado a los honorarios técnicos asociados a la redacción de proyectos, anteproyectos y direcciones de obra, un paso necesario para afrontar el alto volumen de intervenciones que se ejecutarán en los próximos meses.



En lo relativo a políticas municipales de impulso social y comunitario, parte de los fondos se dedicarán a incrementar el apoyo a programas de dinamización del comercio local, la organización de actividades culturales —especialmente de cara a la temporada estival— y campañas de sensibilización medioambiental centradas en la gestión de residuos.

Críticas socialistas

Aunque el consenso político fue la tónica dominante del pleno, desde el grupo socialista se expresaron algunas consideraciones críticas sobre la estrategia presupuestaria del gobierno local. La portavoz del PSOE, Inés Ramos López, expresó su respaldo a los dos puntos tratados, pero advirtió sobre la necesidad de extremar el control del gasto. “Empregar o remanente de tesourería sen planificación suficiente pode acabar comprometendo o equilibrio financeiro da institución”, declaró durante su intervención. Añadió además que “o uso do remanente é legal e, en moitas ocasións, útil para executar investimentos, pero tamén é certo que cando se recorre de maneira frecuente e sen planificación suficiente pode acabar comprometendo o equilibrio financeiro a medio prazo”.



Ramos López incidió en que el plan económico-financiero aprobado se deriva precisamente de un incumplimiento de la regla de gasto y del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2024, provocado por las reiteradas modificaciones presupuestarias realizadas mediante el uso del remanente.

Desde su grupo municipal, instó al ejecutivo local a aplicar un mayor rigor en la ejecución presupuestaria, especialmente cuando se utilizan fondos extraordinarios. “Dende o noso grupo consideramos imprescindible que se aplique un maior control na execución do orzamento e nas futuras modificacións”, añadió la portavoz socialista.



Sobre la modificación presupuestaria aprobada, reconoció que contempla inversiones necesarias, pero puntualizó que sigue existiendo un margen importante de mejora en la distribución territorial de los recursos. En este sentido, durante su intervención en el pleno, Ramos López recordó que existen zonas del municipio que continúan careciendo de servicios básicos como abastecimiento de agua, saneamiento o acondicionamiento de espacios públicos. En concreto, mencionó lugares como Loureiro (Coiro), Guilfoi, Meáns o Bustelo. En su opinión, estas actuaciones “deberían ocupar un lugar prioritario á hora de establecer as modificacións orzamentarias, por seren fundamentais para a calidade de vida e para garantir unha mellor igualdade de acceso aos servizos municipais”.



La portavoz instó al gobierno local a mejorar la capacidad de anticipación en la planificación de las cuentas municipales. “Sendo esta modificación orzamentaria tan ampla e producíndose pouco despois da aprobación do orzamento anual, cómpre mellorar a previsión inicial e anticiparse mellor ás necesidades reais do concello”. También subrayó que desde el grupo socialista mantendrán “unha actitude construtiva pero tamén vixiante”, asegurando que seguirán demandando actuaciones que den respuesta a zonas do concello onde a dotación de servizos “aínda é claramente insuficiente”.