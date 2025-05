La vitamina D muestra efectos positivos para frenar el proceso de envejecimiento celular

La búsqueda de estrategias para frenar el envejecimiento y prevenir enfermedades asociadas ha llevado a la ciencia a explorar el papel de diversos nutrientes. En este contexto, investigaciones recientes han puesto el foco en la vitamina D y su potencial impacto en la salud celular.

Una reciente investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, basada en datos del estudio VITAL y codirigida por investigadores de la institución médica Mass General Brigham y el Colegio Médico de Georgia, ha arrojado luz sobre el papel que la suplementación con vitamina D podría desempeñar en la desaceleración de un proceso biológico fundamental vinculado al envejecimiento: el acortamiento de los telómeros.

Estos "capuchones" protectores, situados en los extremos de nuestros cromosomas, se reducen naturalmente con el paso del tiempo, un fenómeno asociado directamente con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad.

Eficacia comprobada

Los resultados de un ensayo clínico aleatorio a gran escala, conocido como el estudio VITAL, sugieren que la ingesta de suplementos de vitamina D contribuye significativamente a mantener la longitud de los telómeros. Este hallazgo es de gran importancia, ya que el acortamiento telomérico es un marcador reconocido del envejecimiento celular y un factor predisponente a diversas patologías crónicas.

Una mujer sostiene en su mano una cápsula de vitamina D I CEDIDA

El estudio VITAL (VITamin D and OmegA-3 TriaL), publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, se distingue por ser el primer ensayo que demuestra que los suplementos de vitamina D protegen los telómeros y preservan su longitud.

La investigación se llevó a cabo durante cinco años y monitoreó a un grupo considerable de participantes en EEUU. Este grupo incluía a mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 50, a quienes se les administró 2.000 UI (unidades internacionales) de vitamina D3 diariamente.

Los datos recopilados revelaron que aquellos que recibieron suplementos de vitamina D3 experimentaron una reducción notable en el ritmo de acortamiento de sus telómeros a lo largo de cuatro años. En términos comparativos, esta protección equivaldría a prevenir casi tres años de envejecimiento biológico en contraste con el grupo que recibió un placebo. Curiosamente, el estudio también evaluó la suplementación con ácidos grasos omega-3, sin encontrar un efecto significativo en la longitud de los telómeros.

Frasco con gominolas de vitamina D y naranjas cortadas, fuente natural de esta vitamina I MARIA KOZYR

Investigadores como la Dra. JoAnn Manson, investigadora principal del estudio VITAL, y el Dr. Haidong Zhu, primer autor del informe, han señalado que estos hallazgos sugieren que la suplementación dirigida con vitamina D podría ser una estrategia prometedora para contrarrestar el proceso de envejecimiento biológico.

También deslizaron la posibilidad de que la vitamina D pudiera influir en la actividad de la telomerasa, la enzima encargada de reconstruir los telómeros, además de proteger el ADN del daño oxidativo y regular la inflamación a través de diversas vías celulares.

Recomendaciones profesionales

Para ahondar en la relevancia de estos prometedores hallazgos científicos y ofrecer una guía práctica que conecte la investigación con la vida diaria, se ha consultado a la nutricionista coruñesa Ana Golpe. Su experiencia permite comprender mejor cómo la vitamina D se integra en un enfoque integral de la salud y el envejecimiento, más allá de los resultados clínicos.

Desde su perspectiva, la vitamina D "participa en numerosos procesos biológicos, incluidos los relacionados con la inmunidad, la inflamación y la renovación celular". Considera que "al favorecer un entorno metabólico más equilibrado, podría tener un papel protector frente al envejecimiento celular", pero enfatiza que "no es una “vitamina milagro”, sino que mantener sus niveles adecuados forma parte de un enfoque preventivo más amplio hacia la salud a largo plazo".

La nutricionista coruñesa Ana Golpe en su consulta I CEDIDA

En cuanto a los mecanismos de acción, Ana Golpe explica que "la telomerasa es una enzima clave en la estabilidad de los telómeros, que se acortan con la edad", y que "la vitamina D podría ayudar a mantener su longitud, lo que a nivel celular se traduce en una mayor capacidad de regeneración". Además, al reducir el estrés oxidativo y modular la respuesta inflamatoria, "se crea un entorno más favorable para la salud celular". Aclara que "son mecanismos prometedores, aunque todavía en estudio".

La nutricionista recomienda a los adultos sanos una ingesta diaria de vitamina D "en torno a las 600–800 UI (Unidades Internacionales) al día", pero esto puede variar. Subraya que "las personas mayores, las embarazadas o quienes tienen una piel más oscura —y por tanto una menor síntesis cutánea de vitamina D— pueden necesitar una mayor ingesta". Añade que en regiones como Galicia, donde la exposición solar es limitada, "es importante estar atentos a estos niveles".

En cuanto a las fuentes dietéticas, la nutricionista señala que "las principales son los pescados grasos (como el salmón, la caballa o las sardinas), el hígado, la yema de huevo, y los alimentos fortificados como algunas leches, bebidas vegetales y cereales". Sin embargo, cubrir los requerimientos solo con la dieta "puede ser difícil, especialmente en zonas con baja exposición solar", por lo que la combinación de dieta, exposición solar moderada y suplementación, cuando indicada, es clave.

Suplementación adecuada

Respecto a la suplementación de vitamina D, Ana Golpe sugiere suplementos "en personas con niveles bajos de vitamina D, especialmente si presentan factores de riesgo: escasa exposición al sol, dietas deficitarias, edad avanzada o enfermedades crónicas". Indica que las dosis más habituales rondan entre "800 y 2.000 UI al día", pero siempre se debe realizar una analítica previa y valorar con un profesional sanitario.

Sin embargo, matiza: "la suplementación no es una solución universal". "En personas con niveles adecuados, un extra de vitamina D no necesariamente aporta beneficios adicionales", lo que refuerza la necesidad de individualizar las recomendaciones y evitar la suplementación innecesaria. También destaca que "no es lo mismo una dosis diaria moderada que un megadosis mensual", y que estos matices deben considerarse bajo supervisión médica.

Respecto a las precauciones con los suplementos, la nutricionista advierte que la vitamina D, al ser liposoluble, "puede acumularse en el organismo", por lo que se debe tener "cuidado con la suplementación prolongada sin supervisión médica". También menciona que "puede interactuar con ciertos medicamentos como corticoides, diuréticos o fármacos para la epilepsia", y siempre es recomendable informar al médico sobre cualquier suplemento.

Finalmente, sobre otros nutrientes que potencian los efectos de la vitamina D, la nutricionista destaca que "la vitamina D trabaja en sinergia con otros nutrientes como el magnesio, la vitamina K2, los omega-3 o los antioxidantes como la vitamina C y E". Además, resalta que "seguir un patrón dietético antiinflamatorio, como la dieta mediterránea, tiene efectos muy positivos sobre la salud celular", y concluye que "es el conjunto de hábitos lo que realmente marca la diferencia".

Evaluación profesional

Ana Golpe recomienda una analítica de niveles de vitamina D "cuando hay sospecha de déficit, factores de riesgo o síntomas compatibles como fatiga persistente, baja inmunidad o problemas óseos". El rango óptimo de vitamina D en sangre suele situarse "entre 30 y 50 ng/mL", y por debajo de 20 ng/mL se considera deficiencia clara. Aconseja "no obsesionarse con cifras elevadas, ya que más no siempre es mejor".

Su mensaje clave para la población general es "prioriza el equilibrio". Reitera que "la vitamina D es importante, sí, pero no es una solución única". Insiste en que "una alimentación variada, actividad física regular, exposición solar moderada y buenos hábitos de vida son la verdadera receta para envejecer con salud", y recomienda consultar con profesionales ante cualquier duda sobre el estado nutricional.