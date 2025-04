A Coruña se tiñe de rosa

Tras un viaje a Los Ángeles, Laura Mirella Lastra Camiña puso en marcha Oh My Food, un referente en hamburguesas de calidad en A Coruña. Su propuesta combina ingredientes seleccionados, recetas innovadoras y un enfoque que apuesta tanto por la carne de origen gallego como por opciones veganas en constante crecimiento.

“Ya tenía en mente crear una marca de hamburguesas, pero ese viaje me ayudó a definir la idea. Quería algo diferente, con productos de calidad y un tamaño generoso, adaptado a Galicia”, explica. La propuesta se nutre de influencias internacionales, pero siempre con una base de ingredientes locales de primera calidad.

Desde sus entrantes hasta sus hamburguesas, Oh My Food ofrece una variedad pensada para satisfacer a todos los paladares. Entre los entrantes destacan los fingers de pollo crujiente con salsa de mostaza y miel casera, alitas de pollo con alioli casero y los nachos Tex-Mex, con cheddar, pico de gallo, jalapeños, guacamole y nata agria.

Laura Mirella Lastra Camiña, propietaria de Oh My Food. I CEDIDA

En cuanto a hamburguesas, la oferta es amplia y variada. La Oh My Food es una de las opciones más completas, con 150g de ternera gallega, doble cheddar, huevo frito, bacon, lechuga, tomate y cebolla en pan rústico. Otras opciones incluyen la Criolla do Courel, con chorizo criollo y salsa cheddar; la Carnívora Burger, con bacon, chicharrones y queso de Arzúa; y la Premium Burger, con rúcula, queso de cabra a la plancha y cebolla caramelizada.

El compromiso con el público vegano es evidente en su carta. Destacan propuestas como la Vegan ABC, con pan de patata, hamburguesa 100% vegana, queso y bacon vegano, guacamole y mayonesa vegana, o la Vegan Crispy Chicken, con pan brioche vegano y burger de no pollo crujiente. Además, han añadido a su carta otras recetas como el bocadillo de calamares veganos con alioli vegano, una apuesta original dentro de su oferta plant-based.

Para acompañar, las opciones de patatas incluyen desde las clásicas hasta versiones con cheddar, alioli o brava. En postres, destacan la tarta Red Velvet y la tarta de Oreo, inspiradas en la tradición americana.

Además del enfoque en la calidad, la marca se diferencia por su imagen fresca y desenfadada. “El packaging es rosa, con frases como ‘Invitar a una burger es como decir te quiero’, porque queremos que sea una experiencia divertida, pero sin renunciar a la excelencia en el producto”, comenta Lastra Camiña.

Las hamburguesas de Oh My Food pueden pedirse a domicilio a través de Glovo o en su propia web. También están disponibles en Picnic Bar, en Monelos, ampliando así sus puntos de distribución en A Coruña.

El éxito de la propuesta ha llevado a una continua evolución de su carta, con especial énfasis en la expansión de opciones veganas. “La demanda de hamburguesas veganas está creciendo muchísimo, y queremos seguir innovando para ofrecer más variedad”, concluye su creadora.