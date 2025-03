A Xunta impulsa oportunidades para que as mulleres resoen na industria cultural

No corazón do emblemático hotel San Francisco, entre os muros de pedra que foron testemuñas de séculos de historia picheleira, a música e a reivindicación da igualdade mesturáronse a pasada noite nun mesmo compás.



A Xunta elixiu este escenario para anunciar, co gallo do Día Internacional da Muller, a creación dunha bolsa para favorecer a inserción das nosas profesionais na industria musical.



Trátase dunha iniciativa que xorde ao abeiro de ‘O Noso Canto’, unha canción interpretada por unha constelación de voces femininas que representan o pasado, o presente e o futuro da cultura galega. Os beneficios que xere a peza, sumados á achega económica que fai o Executivo autonómico, financiarán as axudas.

Compromiso transversal



A conselleira de Política Social, Fabiola García, foi a encargada de explicar os fins desta medida, que nace froito da colaboración de máis de trinta artistas emerxentes e consolidadas do país. “É un proxecto único. Nunca se fixera algo así”, afirmou, para insistir en que só é parte dunha iniciativa máis ambiciosa que se fixa o obxectivo de favorecer a inserción laboral feminina.



“Continuaremos apostando polo emprego para que as nosas mulleres poidan crear as súas propias empresas e non teñan que poñerse metas”, insistiu Fabiola García entre os aplausos dun público que soubo ver na proposta un paso adiante na loita pola igualdade.



Desde Arxentina, o presidente, Alfonso Rueda, sumouse á cita a través dunha intervención en vídeo, na que expresou o forte compromiso da Administración coa igualdade de xénero real.



Se a música é a expresión máis pura da alma, Galicia onte cantou forte e claro. A través desta iniciativa, a Xunta non só impulsa a igualdade na industria musical, senón que avanza cara a un futuro xusto, onde o talento feminino non atope teitos, senón escenarios nos que brillar.