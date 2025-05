A Xunta denuncia que o Goberno reduce os fondos de dependencia na comunidade

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, denunciou que o Goberno central comprométese a financiar o 50% da dependencia no País Vasco mentres reduce os fondos destinados a este fin para Galicia.



Nun comunicado, a titular de Política Social do Goberno autonómico explicou que a Xunta de Galicia asegurou que tivo acceso á acta dunha reunión bilateral entre o Executivo central e o Goberno vasco no que a vicepresidenta primeira e ministra de Facenda, María Jesús Montero, comprométese a financiar o 50% do gasto en dependencia nesta comunidade.



A conselleira, deste xeito, denunciou que o Goberno central “dá un novo paso á hora de establecer autonomías de primeira categoría e de segunda”.

Cumprimento da lei



Neste sentido, lembrou que Galicia leva anos reclamando que cumpra o disposto na lei de dependencia, que obriga a financiar a partes iguais o investimento en dependencia, o 50% o Goberno estatal e o 50% restante, os gobernos autonómicos.

Con todo, Fabiola García insistiu en que “lonxe de aumentar, a achega estatal baixa en Galicia”, pasando de achegar o 40% do financiamento en 2023 a reducilo ao 34,9% en 2024, cunha débeda acumulada cos galegos de 2.500 millóns de euros.



A titular de Política Social alertou de que o Goberno central achega financiamento “de forma desigual, dependendo de onde goberne os seus socios parlamentarios”.

Un modo de proceder que, segundo a conselleira, “sitúa aos dependentes vascos como de primeira categoría mentres deixa aos galegos na segunda”. “Unha situación de infrafinanciación dos servizos que o Goberno galego non vai permitir”, finalizou.