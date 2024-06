O "nipogalego" Takekazu Asaka, novo académico de honra da Real Academia Galega

O lingüista e profesor xaponés Takekazu Asaka (Tokyo, 1952), embaixador da lingua e da cultura galegas en Xapón, que se autodenomina como "nipogalego", é desde este sábado novo académico de honra da Real Academia Galega (RAG).



Foi recibido como tal nun acto celebrado no Auditorio dá Xuventude, en Cambados (Pontevedra).



"Para min, nipogalego, desde fai anos a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua", destacou o homenaxeado, para quen ser membro de honra desta institución "é o máximo que podería esperar dunha terra e dunha xente que tan ben me acolleron".



Asaka, entre outros fitos, impartiu clases de lingua e literatura galegas no seu país, traduciu tamén ao seu idioma materno obras de Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Uxío Novoneyra ou os poetas medievais, e promove a celebración do Día dás Letras Galegas en Tokyo.



Ademais, difunde o galego a través da música, editou manuais pioneiros para a aprendizaxe do galego desde o xaponés ou estudou desde o seu idioma fenómenos lingüísticos como a gheada, o pronome de solidariedade e o infinitivo conxugado, entre outras achegas.



O propio Takekazu foi recitando, en galego e xaponés, versos de Rosalía, Novoneyra e Cabanillas, nunha intervención na que rememorou o seu descubrimento do galego a finais dos anos 70 e como foi crecendo a súa relación co idioma no plano intelectual e no emocional.



Foi en Madrid, en 1977 onde estaba a realizar unha estancia para estudar castelán, onde comprou o seu primeiro exemplar do semanario A Nosa Terra do que "me sorprendeu moito que non estivese escrito no mesmo idioma que outros xornais españois".



Tras ese primeiro contacto co galego escrito, comezou a interesarse por esta lingua e, a partir de 1989, xa sendo profesor universitario, as súas visitas a Galicia convertéronse en habituais cada verán para traballar en distintos aspectos do idioma e da cultura do país.



"Estoulle moi agradecido aos amigos galegos que me animaron a traballar sobre a súa lingua, que desde fai tempo considero miña. Doulles fe do meu amor polo galego", subliñou.



O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, tras facerlle entrega da medalla e do diploma de académico de honra, agradeceulle a Takekazu Asaka a amizade "intensa e xenerosa" que mantén con Galicia e a súa lingua e cultura.



Asegurou que "é unha honra e un orgullo grande poder presumir do seu traballo e da súa presenza naqueles extremos do mundo, onde a nosa cultura interesa e, da súa man, fai sementera" e destacou a importancia de "abrir portas para a relación exterior".



A cerimonia de ingreso na RAG incluíu un recital poético a cargo da soprano Miho Faga e a pianista Kazumi Ogura, encargadas de interpretar varios poemas de Ramón Cabanillas e Celso Emilio Ferreiro, traducidos ao xaponés polo novo académico de honra.



Takekazu Asaka súmase os membros de honra da academia, entre eles Kathleen March, embaixadora da cultura galega nos Estados Unidos; María Rosa Lojo, en Arxentina; Carlos Alberto Zubillaga, en Uruguai; John Rutherford, no Reino Unido; e Mariña Mayoral, en Madrid.



Desta nómina honorífica formaron parte tamén nos últimos anos, entre outros, a escritora brasileira Nélida Piñón ou os galeguistas italianos Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, xa falecidos.