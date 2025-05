El Ministerio de Consumo envía a la Xunta el archivo digital con 9.647 pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Consumo remitió este lunes a la Xunta de Galicia un archivo digital con un listado de más de 9.000 pisos turísticos ilegales, de lo que ya avisó el titular de la cartera, Pablo Bustinduy, en su visita a Galicia el 25 de abril.



Según los datos, en Galicia hay 15.740 anuncios de viviendas turísticas, de los cuales al menos 9.647 incumplen la legislación autonómica. Estas viviendas no siguen la norma al no incluir licencia en sus anuncios en plataformas online. La legislación obliga a que los anuncios muestren el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turístico (REAT) o, en su defecto, el código acreditativo de la presentación de la declaración responsable, lo que no cumplen estos pisos.



Asimismo, se suman otras irregularidades, “dada la obligación de que las viviendas de uso turístico y su publicidad cumplan lo estipulado en las normativas municipales”, señaló Consumo.



En su visita a Galicia, el ministro entregó un archivo de las mismas características a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Este refleja que operan en la ciudad 406 viviendas turísticas, “cifra que contrasta con las 66 licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento”, indicó Bustinduy.

Ambos archivos son fruto del trabajo de la Unidad de Análisis de Consumo, adscrita al mismo Ministerio. De esta forma, la acción realizada ahora en Galicia forma parte de una iniciativa de colaboración con distintas administraciones.



El archivo incluye un desglose de datos por provincias. Este análisis señala que Pontevedra es donde más pisos turísticos ilegales se concentran: 4.560 anuncios no presentan licencia, de un total de 7.138.

En A Coruña, 3.538 pisos (de 5.921) son ilegales; en Lugo, 1.135 de 1.941, y en Ourense, 414 de 740. En conjunto, son un 61% del total los que incumplen la normativa autonómica.



Junto al archivo, Consumo envió una carta a la Xunta de Galicia en la que se ofrece “toda la colaboración” del departamento en esta materia y en la que insta a que esta cooperación también parta del Gobierno gallego. l