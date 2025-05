Inmovilizan en Pontevedra un autobús escolar con ITV negativa, sin seguro y con los extintores caducados

Agentes de la Policía Local de Pontevedra han inmovilizado un autobús de transporte escolar que estaba circulando con la ITV negativa, con los extintores caducados y sin el seguro obligatorio de viajeros.



El autobús fue interceptado el pasado 9 de mayo cuando transportaba a 36 menores, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, al colegio CEIP Vilaverde.



Una vez que el alumnado se bajó del autobús para dirigirse al centro, los agentes inspeccionaron el vehículo, advirtiendo que el informe de la ITV, emitido el pasado 7 de mayo, indicaba que quedaba inhabilitado para circular por las vías públicas.



En el informe aparecían señalados distintos defectos, entre los que se incluían una infracción leve, ocho graves y una muy grave.



La Policía Local también halló otras deficiencias durante su labor de inspección, como descubrir que los extintores estaban caducados desde marzo del 2024.



Además, el conductor no presentó la autorización de transporte de uso especial-escolar C, que si bien figuraba en la base de datos de la Xunta es obligatorio llevarla, y no tenía en vigor el seguro obligatorio de viajeros.



Ante las dificultades para inmovilizar y retirar posteriormente el autobús de la vía pública, la patrulla policial acompañó al autocar hasta su hangar y, una vez allí, fue inmovilizado por acta.



A continuación, los agentes informaron a los responsables de la compañía que el traslado del autocar al centro de inspección técnica deberá realizarse por medios ajenos y que dicho desplazamiento tendrá de ser consultado con la Policía Local.