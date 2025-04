La comisión del Pepri rechaza el proyecto de rehabilitación del viejo Fornos

Esta semana hubo reunión de la comisión de seguimiento del Pepri (Plan especial de protección y reforma interior) de la Ciudad Vieja y Pescadería, que reúne a especialistas del Ayuntamiento y de la Xunta, y en ella se despachó un asunto relativo al viejo restaurante Fornos en el que Lugrís pintó once murales que gozan de protección por parte de la Xunta. La empresa propietaria del edificio, situado en los números 25 y 27 de la céntrica calle Olmos, presentó un proyecto de re- habilitación que se ha rechazado de plano.

La comisión recuerda a la propiedad del inmueble que tiene que cumplir con sus obligaciones de adoptar medidas de seguridad y garantizar el mantenimiento tanto del edificio como de los murales. En concreto, en el caso de las piezas le exige que presente un documento técnico específico sobre el que este organismo mixto se pueda pronunciar. Es decir, en el proyecto de rehabilitación para el que ahora se pedía validación no se hacía mención alguna a las obras de Lugrís ni a su protección, lo que se consi- dera totalmente imprescindible para que goce de luz verde.



Declaración BIC

Cabe recordar que el pasado mar- zo, la Xunta publicó en el Diario de Oficial de Galicia la incoación para declarar Ben de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento, los murales de Lugrís en el viejo Fornos, es decir, el inicio del procedimiento para otorgarle la máxima garantía patri- monial a este conjunto realizado por el coruñés en 1951. Desde el mismo momento de la incoación del expediente el bien en cuestión goza de protección inmediata, algo de lo que es consciente la citada comisión.



Según consta en la propia web municipal, este grupo de seguimiento es un órgano que asesora al Ayuntamiento en lo relativo a los aspectos artísticos, históricos y arquitectónicos en los expedientes de licencias o de aprobación de proyectos en el ámbito del Pepri de la Ciudad Vieja y Pescadería. Está compuesta por: un arquitecto, un arqueólogo y un jurídico municipal; dos técnicos designados por la Consellería de Cultura; y un historiador, un arquitecto y un arqueólogo de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos.



Esta es la segunda novedad que se produce esta semana en torno a los murales de Lugrís en el antiguo restaurante Fornos. La otra trascendió el pasado viernes, cuando el conselleiro de Cultura, José López Campos, anunció que a finales de este mes o comienzos del próximo estará listo el último informe sobre los murales de este local y que será entonces cuando se tome la gran decisión: si serán trasladados o permanecerán en el sitio en el que fueron pintados. Desde el pasado año son propiedad de la administración autonómica, que las compró por 36.000 euros.



Hasta ahora, la Xunta se había mostrado partidaria de trasladar las once piezas al Museo de Belas Artes da Coruña, de titularidad estatal pero gestionado por la Administración autonómica. Sin embargo, de las declaraciones que el conselleiro realizó el viernes se deduce que esa postura ya no es inamovible. Campos aludió a la complejidad técnica del tras- lado, así como a su alto coste (un mínimo de 300.000 euros, según fuentes consultadas por El Ideal Gallego), abriendo así la puerta a que permanezcan en la calle Olmos, que es lo que desde un primer momento reclamaron el Colectivo Lugrisián In Nave Civitas y la Asociación Cultural O Mural, y lo que avalan dos de los tres informes oficiales elaborados hasta el momento.



El conselleiro de Cultura avan- zó que cuanto se concluya este cuarto y último estudio sobre los murales, obra de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se tomará una decisión sobre el traslado, o no, de estas piezas murales del coruñés Urbano Lugrís.