Cesuga presenta la Universidad Emilia Pardo Bazán, un centro para retener el talento en Galicia

Diversos representantes del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), en varios actos, presentaron ayer en A Coruña el proyecto de la Universidad Emilia Pardo Bazán, un centro privado que prevé establecerse en la ciudad y mantener así en Galicia el talento que todos los años abandona la comunidad para poder desarrollarse.



Así lo explicó Venancio Salcines, presidente del consejo rector del Cesuga, quien participó en un acto de presentación en el Club Cámara Noroeste al que también acudieron representantes políticos como la alcaldesa, Inés Rey, o el líder del PP local, Miguel Lorenzo, y otros de los impulsores del proyecto: Senén Ferreiro, accionista de Cesuga y presidente de Valora; Carmen Colmeiro, condesa de Pardo Bazán; Salva Medina, presidente de Valhalla; o Daniel Bembibre, socio director de Costa.



Todos ellos coincidieron en la importancia de dar alas a un proyecto que no solo sumará en la ciudad, sino en toda Galicia. La futura universidad se desarrollará así en Feáns, donde Cesuga ya dispone de terrenos para la ampliación de sus instalaciones, y concentrará inicialmente su oferta académica en las áreas de empresa, tecnología, arquitectura, salud e ingeniería.

Rey saluda a Salcines en María Pita | Javier Alborés

Busca la excelencia



El proyecto contempla además una integración con el grupo educativo EF Business School, con más de tres décadas de trayectoria en formación técnica y empresarial, y cuya escuela de negocios ha sido reconocida por el ranking de Forbes como la mejor del noroeste de España. Con una propuesta basada en la excelencia académica, la empleabilidad y la equidad, la Universidad Emilia Pardo Bazán quiere proyectarse como una institución referente en Galicia, promovida desde la propia sociedad gallega, con vocación de permanencia y un compromiso transformador de la sociedad.

Venancio Salcines asegura que no es un proyecto para A Coruña, sino para toda la región: “No tenemos vértigo”



“Queremos una universidad que haga más grande a Galicia”, expuso Salcines: “Queremos impulsar la comunidad aportando nuestro granito de arena. Es un proyecto para Galicia, no solo para A Coruña. No tenemos vértigo, pero sí oficio, y no venimos para ser mediocres”. Con la creación de este centro, dijo, esperan que los 7.000 alumnos gallegos que se estima que abandonan cada año la comunidad tengan un lugar de referencia, adaptado a las nuevas tecnologías y a los vaivenes del mundo laboral, en el que puedan formarse.



El proyecto, según explicó, ya ha pasado por una primera fase técnica en la que ha recibido el visto bueno tanto del Ministerio de Educación como de la Xunta. Entra por tanto ahora en una fase política (que esperan culminar con su debate en el Parlamento gallego en noviembre y por tanto pudiendo ya matricular a alumnos en el curso 2026-2027) en la que será clave el apoyo de la sociedad coruñesa y gallega.

Recibimiento en María Pita



Un apoyo de la sociedad que, no obstante, ya recibió ayer. Y es que la alcaldesa herculina ya había manifestado su total visto bueno al proyecto en un recibimiento que hizo en el palacio municipal de María Pita a los promotores por la mañana, destacando su contribución esencial al desarrollo de la ciudad y su vinculación con el tejido empresarial y social gallego. “Me tenéis a vuestro lado para seguir construyendo juntos ciudad, como alcaldesa, pero, sobre todo, como orgullosa coruñesa”, dijo.



La regidora comentó que “el proyecto nace en A Coruña pero engloba a buena parte de la sociedad empresarial gallega, y tiene como objetivo crear una universidad privada al servicio de Galicia, como alternativa real para la formación de futuros profesionales”. Rey valoró así del proyecto que puede complementar la oferta educativa actual sin competir con las universidades públicas de la comunidad, ya que el objetivo, tal y como señalaron en reiteradas ocasiones sus promotores, es que Galicia pueda contar con una universidad privada con una oferta de calidad para evitar cada año que esos 7.000 estudiantes hagan las maletas.

El centro pretende convertirse en un espacio de referencia para los estudiantes de toda la comunidad



Asimismo, la alcaldesa también puso en valor el compromiso de la nueva entidad de crear un programa de becas, con la previsión de conceder diez millones de euros en ayudas cada año. “Pido que no dejemos a nadie atrás: no podemos permitirnos renunciar al talento por una cuestión económica”, dijo, para finalmente sentenciar que “es un día feliz y bonito porque echa a andar un proyecto de ciudad”: “Contáis con la alcaldesa”.



Al acto asistieron destacados promotores e integrantes del consejo asesor empresarial, conformado por veinte de los principales empresarios de Galicia y que generan más de 20.000 empleos directos. Entre ellos están Ignacio Rivera (presidente de la corporación Hijos de Rivera), Rosa Carril (directora general de Aluman), Francisco Cernadas (presidente del Grupo Incoga), Constantino Fernández (presidente de Altia), Manuel Ángel Pose (presidente de Aluman), Inés Salcines (directora general de efbs Grupo Educativo), acompañados por cinco representantes de su Consejo Asesor Empresarial, Joaquín González (presidente de Vegalsa Eroski), José González (presidente de Luckia), Pablo Junceda (director general de Sabadell Gallego) y Rocío Pazos (directora territorial de Banco Santander).