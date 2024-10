Pontón exige la finalización de la autovía AG-55 y la supresión del peaje en la autopista

La portavoz nacional del BNG. Ana Pontón, se desplazó este viernes a Corcubión, en donde exigió a la Xunta que complete la Autovía da Costa da Morte prolongándola hasta Cee y que suprima el peaje en la autopista AG-55 para acabar con la “discriminación” de sus tres comarcas.



“Levamos 20 anos escoitando falar da autovía da Costa da Morte e o certo é que esta autovía segue sen ser unha realidade plena”, explicó Pontón, a la vez que calificó el retraso de la infraestrutura de “tomadura de pelo do Goberno do PP” a los vecinos de la Costa da Morte.



La líder de los nacionalistas gallegos mantuvo una reunión con el diputado Óscar Ínsua en Corcubión, a la que también asistieron el alcalde esa localidad, Francisco Xabier Domínguez y cargos municipales del BNG en la comarca de Fisterra, encuentro en elque se abordó la paralización de las obras de la autovía y otras necesidades de la zona.



Pontón aprovechó para trasladar el apoyo del BNG a la “andaina da dignidade” que hay convocada para este sábado a fin de reclamar precisamente que se dé continuidad a la autovía hasta Cee, una artería vial que considera “todo un símbolo do abandono do PP”, pese a la importancia de la misma para la “vertebración do territorio e mellorar a mobilidade” y, consiguientemente, para “xerar máis oportunidades económicas e un futuro mellor” para la comarca.



También criticó que la autopista Carballo-A Coruña no figure entre las que van a ser rescatadas por la Xunta, asegurando al respecto que “o que está facendo o PP é rescatar as concesionarias pero, sen embargo, non quere rescatar á veciñanza que está pagando unhas peaxes que son un auténtico abuso”, máxime, añadió, en el caso de una comarca con “graves problemas económicos” y con “servizos do século pasado”.



En este sentido avanzó que el BNG va a seguir reclamando la eliminación de una vez por todas de los peajes y la finalización de la autovía “porque é unha cuestión de dignidade”, dijo.