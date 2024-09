El gobierno de Muxía responde a las críticas de la oposición con más obras

El grupo de gobierno de Muxía respondió este miércoles a las críticas de la oposición tras el controvertido pleno del pasado martes, anunciando nuevas obras que están en fase de ejecución y que suman en conjunto inversiones por valor de más de 230.000 euros.



Entre esas actuaciones figuran la mejora de todas las vías de entrada al núcleo de Touriñán, el reacondicionamiento de la vía de Vilela a Nemiña Praia o la “importante” obra de aglomerado del vial que une Alberguería con Os Castelos.

Todos estos trabajos están muy avanzados y en cuestión de días serán completados con la instalación de l a señalización vertical y el pintado de las marcas viarias.



El ejecutivo que preside Iago Toba apunta asimismo que en los próximos días empezarán a ejecutarse otras intervenciones de similar importancia, caso de la mejora de la vía de Quintáns a Lago, el cambio de la carpintería de las ventanas en la cubierta de la biblioteca municipal o la ampliación del punto limpio.



“Esta é a forma que ten este goberno de responder ás críticas desesperadas da oposición, con obras, con propostas, con feitos”, señala el alcalde, Iago Toba, en respuesta al abandono del salón de sesiones por parte de la oposición en el pleno del martes.



“Ese xesto é fácil e de covardes, sabendo que teñen a votación perdida pola falta dunha concelleira do Partido Popular e que non poden facer o que fan habitualmente, que é obstaculizar obras, restar propostas e impedir un desenvolvemento normal do Concello de Muxía”, declara el mandatario socialista, a la vez que insta a la oposición a cambiar de actitud.