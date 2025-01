Encuentran muerto en el interior de su barco de recreo a un fisterrán

J.B.L.S., un fisterrán de unos 70 años de edad, fue encontrado muerto en el interior de una embarcación de recreo en aguas del puerto ceense de Brens, supuestamente por causas naturales.

Minutos antes de las 14 horas de este viernes un particular alertó al 112 de que un pequeño barco estaba dando vueltas sobre si mismo en la zona del muelle de Brens, aunque no podía precisar si en su interior había gente o no.



Los gestores de la central de emergencias movilizaron instantes después a Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas, Guardia Civil, Urxencias Sanitarias y voluntarios de Protección Civil de Cee.



El personal de Salvamento Marítimo a bordo de una auxiliar del buque Don Inda logró subir a la embarcación que estaba a la deriva y en su interior encontraron a su único tripulante inconsciente.

De inmediato fue trasladado a las instalaciones portuarias de Brens, en donde los profesionales sanitarios le practicaron maniobras de reanimación. Pese a sus esfuerzos, nada se pudo hacer finalmente para salvarle la vida.



El fallecido había sido armador y vicepatrón de la Cofradía de Pescadores de Fisterra durante casi dos décadas. La de Brens no fue la única noticia luctuosa de la jornada de este viernes.

Fallecido en Muxía



Un vecino de Muxía de algo más de 60 años murió en la tarde del viernes supuestamente como consecuencia de un infarto fulminante que sufrió cuando estaba trabajando con un cortacésped en la huerta de su casa.



Ocurrió cerca de las 18 horas en el lugar de Chorente, hasta el que se desplazaron avisados por el 112 personal del 061-Uxencias Médicas, voluntarios de Protección Civil y Policía Local de Muxía.

Los intentos de reanimación también resultaron baldíos en este caso