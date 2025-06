Casi 300 alumnos de la zona iniciaron la nueva selectividad

Aunque este año había varios aspectos diferentes con respecto a ediciones anteriores, la Selectividad de siempre, que en los últimos cursos se llamó ABAU (Avaliación de Bachalerato para o Acceso á Universidade), vuelve a ser la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Pero hay cosas que nunca cambian, como los grandes atascos en los accesos a los campus de la UDC, provocados por la gran cantidad de coches en los que viajaban los alumnos hacia sus centros de examen. Y, por supuesto, no cambiaron los nervios con los que los alumnos viven estas pruebas.



Un total de 2.723 alumnos estaban llamados a iniciar los exámenes este martes en los campus de Elviña y Zapateira, en A Coruña, entre ellos gran parte de los 288 estudiantes de la Costa da Morte matriculados para la PAU. Otro de los focos de atención fue el IES Agra de Raíces de Cee, donde se examinan 113 alumnos. Las pruebas continuarán hoy y mañana. El próximo día 12 de junio, la CIUG publicará el listado de las calificaciones provisionales, y muchos sabrán si entran o no en sus carreras.

Tras los dos primeros exámenes de la mañana, Lengua Castellana e Historia de España o de la Filosofía, los alumnos salieron con opiniones muy variadas. Entre los más optimistas, alumnos del instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, que no sucumbieron ante la presión. “Para lo poco preparado que lo llevábamos, la verdad es que no salió tan mal. Decían que el cambio de modelo iba a ser muy difícil, y no fue para tanto”, comentaba uno de los estudiantes del instituto de Ponteceso. Sobre todo, las mejores valoraciones fueron para el primer examen de la mañana, el de Lengua Castellana y Literatura. “El de Lengua fue muy fácil, la gramática fue regalada”, sentenciaba otro alumno del Eduardo Pondal que se desplazó hasta la facultad de Ingeniería Informática para afrontar los exámenes de Selectividad.