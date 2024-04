Moda sostenible: así son las prendas que cuidan el Medio Ambiente

Hoy, día 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra, y es por ello, que desde Estilo Ideal te presentamos varias firmas de moda gallega que elaboran sus prendas teniendo en cuenta la proximidad de los materiales, la sostenibilidad a la hora de producirlas y la calidad de las prendas Made in Galicia.

Medames

María Tilve , la influencer de A Coruña, se dio a conocer hace unos años a través de su blog Stella wants to die , y desde entonces ha crecido hasta posicionarse como una de las influencers de Instagram que arrasa con todos sus looks (cuenta con 199.000 seguidores en su cuenta de instagram).

Ha dado el salto al mundo de la producción y el diseño de moda, creando Medames , una firma que lleva la sostenibilidad por bandera. La colección cuenta con tres diseños: dos abrigos oversize-uno en color cámel y otro en color negro- y un trench. Tres diseños que destacan por ser un fondo de armario para toda la vida y que son 100% “made in Galicia”, se fabrican en Arteixo.



Xiro Atlantic Denim

Xiro es una firma de moda denim producida en Galicia de forma sostenible y ecológica. Sus prendas están confeccionadas con tejidos orgánicos y certificados, libres de sustancias nocivas. Sus jeans se confeccionan en un taller ubicado en un entorno rural cerca de Santiago de Compostela: realizan el corte, la confección, el planchado y buena parte del patronaje.





Aobá

Detrás de Aobá,que significa ropa en tupi guarany, se encuentra Karol Farias, una diseñadora brasileña afincada en Galicia apasionada por la moda y por el planeta Tierra.

En Aobá luchan por ser un granito de arena más que ayude a cambiar la cara de la moda. Por eso, su propósito es elaborar una moda ética y sostenible, más sana y respetuosa con el planeta. Su modelo de negocio se saba en el aprovechamiento de prendas en desuso para darles así, una segunda vida.