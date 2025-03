Sumar y los socios parlamentarios escenifican en el Congreso su rechazo al aumento del gasto en defensa

Sumar y los socios parlamentarios del Gobierno han dejado patente su rechazo al incremento en el gasto de defensa que el presidente, Pedro Sánchez, ya ha dicho que quiere elevar al 2% del PIB antes de la fecha prevista de 2029 y lo han hecho precisamente un día antes de la ronda de contactos que este prevé mantener en el Palacio de la Moncloa con todos los grupos, con la excepción de Vox.



Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apelado a la "unidad" y a la "responsabilidad" de todos en un momento en que Europa trabaja para asumir su seguridad, los socios han aprovechado su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para exponer su rechazo.



Así, el portavoz de Sumar, Agustín Santos, ha dejado claro que el socio minoritario no está de acuerdo con el planteamiento de incrementar el gasto en materia de defensa. Según ha defendido, la propuesta formulada para rearmar la UE formulada la semana pasada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, supondría triplicar en cuatro años el gasto militar.



"Eso crea inflación, crea crisis económica, recesión y crea un recorte inevitable del gasto social por mucho que se comunitarice o se proponga comunitarizar la deuda", ha alertado, en referencia a los planteamientos esgrimidos por el Gobierno.



Además, ha añadido, "no resuelve el problema de seguridad porque el ciclo industrial no llegaría a responder a las necesidades urgentes e inmediatas que tenemos ni al problema de la dependencia de Estados Unidos, incluido en el terreno nuclear".



Por ello, ha advertido de que "el PSOE va a tener que elegir entre un modelo de defensa europeo apoyado por la derecha de Von der Leyen o intentar promover un modelo europeo de seguridad y de defensa progresista que se base en el sistema multilateral, defensivo y en un sistema del que podamos sentirnos orgullosos".



Desde ERC, han hecho hincapié en que no se puede poner en peligro el estado de bienestar. Su portavoz, Francesc Álvaro Vidal, ha reconocido que la UE necesita tener "soberanía estratégica" y para ello "debe avanzar en una mayor integración, también en el ámbito de la defensa y de la seguridad".



Pero también "ha de continuar siendo un referente en lo que se refiere al estado del bienestar". En este sentido, ha dejado claro que su grupo se mantiene "alerta" ante el riesgo de que se pueda "desmantelar la Europa social", que, según él, "es lo que todo el mundo admira de nosotros y anhela".



A su vez, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha dejado claro que su partido sigue anclado en el no a la OTAN del referéndum de 1986 del que precisamente se cumple hoy el aniversario. Así, ha recalcado que "escalar en militarismo, en belicismo y en reforzar imperialismos no es una opción vitalmente viable".



De forma similar se ha pronunciado la portavoz de Podemos, Ione Belarra, para quien con su intención de incrementar el gasto en defensa el Gobierno vuelve a "arrodillarse ante Trump". Asimismo, ha recalcado que eso en lo que se traduce es en "recortes en sanidad pública, en educación pública, en atención a la dependencia".



"Cada euro que ustedes van a destinar a defensa es un euro menos que no va destinado a nuestros servicios públicos", ha alertado, al tiempo que ha reiterado la petición de su partido de que España abandone la OTAN.



Por otra parte, tanto Sumar como Podemos han puesto de manifiesto su rechazo al eventual despliegue de tropas en Ucrania como garantía ante un eventual acuerdo de paz. El portavoz de Sumar ha indicado que no están "de acuerdo con disponer sobre el terreno tropas europeas que sirvan de disuasión como rehenes ante posibles ataques" por parte de Rusia.



A su vez, Belarra ha reivindicado que los españoles "no quieren más armas" igual que no quieren "enviar tropas a Ucrania". La líder de los morados ha preguntado directamente a Albares si él está "dispuesto a ir al frente" o a enviar a sus hijos y ha recalcado que desde luego su partido no lo está. "Este es un pueblo de paz, es el pueblo del no a la guerra", ha sostenido.