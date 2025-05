El PSOE dice que irá hasta el final en el caso de Leire Díez con duras acusaciones del Partido Popular

El PSOE quiere conocer “toda la verdad” en el caso de la militante Leire Díez y si se demuestra que su conducta ha sido “reprochable e irregular”, tomarán medidas, según han remarcado este viernes varios dirigentes del partido, frente a las duras acusaciones del PP, que se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a un “capo aferrándose al poder con tácticas mafiosas”.



La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la “contundencia y transparencia” que ha llevado a cabo el partido ante los audios en los que se escucha a Díez pidiendo a un empresario información comprometedora sobre miembros de la UCO que investigan casos cercanos al Gobierno.

Ha subrayado que si del expediente informativo abierto por el PSOE se desprende “alguna conducta reprochable e irregular”, se llevará “hasta sus últimos términos”, aunque ha pedido esperar a ver “qué parte de verdad” hay.

Infundir bulos



Además, ha acusado al PP de infundir “bulos, mentiras”, así como de divulgar “toda clase de posiciones” para “agredir” al Gobierno, al que “se le piden explicaciones de cosas que no han ocurrido”.



También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha insistido en que cuando se conozca “la verdad que hay detrás de todo”, su partido actuará en consecuencia, porque esta formación está harta de sufrir “demasiados montajes”.

Ha explicado que el expediente es “para conocer la verdad de lo que hay detrás de esas conversaciones, o de esos audios que se han filtrado” y ha recordado que “uno de los presuntos implicados en esta cuestión” ha “dejado claro” que “nunca ha trabajado para el PSOE” y que “esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático policial que puede dar un giro al guion”.



La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha dicho que no conoce a Díez y ha negado que tenga relación salarial con el PSOE ni que represente al Gobierno, mientras que ha mostrado su “apoyo, respeto y respaldo” a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también al trabajo de la UCO.

Socios del Gobierno



Por su lado, el PP ha lanzado duras acusaciones contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha tildado de “capo” de “una mafia”, que se rodea “de esbirros para intentar amedrentar a sus enemigos”, según el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado para quien Sánchez “se dedica a conspirar” en lugar de a gobernar.

Tellado ha señalado también a los socios de Gobierno y ha mencionado a Yolanda Díaz, Podemos, ERC y el PNV, quienes “promovieron” hace siete años la moción de censura contra “la presunta corrupción” que hizo caer al Ejecutivo de Mariano Rajoy, y actualmente están “completamente mudos”.

Otros implicados



Entre estas acusaciones también ha hablado el empresario Alejandro Hamlyn López Tapias, a quien Díez solicitaba información en el audio publicado por ‘El Confidencial’, y ha afirmado que “todo” lo que dijo sobre la UCO es “mentira”. “No conozco a ningún político ni tengo información de nadie. Todo lo que dije en el vídeo es mentira. Les seguía el rollo. Les vacilaba”, ha manifestado en una entrevista telefónica con el diario ‘El Correo’.



Por su parte, el empresario Javier Pérez Dolset, que también participó en la videollamada, ha sostenido en declaraciones a ‘El País’ que no es “fontanero del PSOE ni del Gobierno” y que investiga las “cloacas del Estado” con la militante socialista desde hace seis años.



Según este diario, el empresario considera además que el audio publicado en el que este afirma, “Eso es Pedro Sánchez directamente con Santos Cerdán, directamente con Leire”, está sacado de contexto.

Hablar "lo antes posible"

En cuando a Díez, la militante del PSOE quiere hablar “lo antes posible” con la dirección del partido para poder dar explicaciones. “Me llamó Juanfran Serrano para decirme lo del expediente informativo.

Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación. Pondré la información a disposición para su análisis”, escribió Leire Díez a sus compañeros.

Una información, ha dicho la militante, que quiere compartir porque “de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, incidió.