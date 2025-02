El PSOE apuesta por más inversión en seguridad pero no habla de enviar tropas a Ucrania

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se desmarcó este martes del envío de tropas a Ucrania para una posible misión de paz a nivel europeo porque cree que aún no es el momento ya que en el territorio ucraniano sigue habiendo una “invasión” por parte de Rusia, pero sí admitió que hay que invertir más en seguridad.



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Patxi López recordó que España solo manda tropas para misiones de paz y a su juicio, todavía no estamos en esa situación “ni de lejos” porque en Ucrania todavía hay una “invasión” por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin.



Preguntado por el aumento del gasto en defensa, el dirigente del PSOE abogó por abrir a nivel nacional una “reflexión pedagógica” sobre este asunto para exponer con datos y en profundidad qué tiene que hacer tanto España como Europa. “Igual sí tenemos que invertir más en seguridad porque ahora hay flancos que vienen también de internet como el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia”, resumió.



Para Patxi López, es “evidente” que el foco político tiene que estar puesto en el ámbito internacional porque la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, ha “dinamitado el tablero” y ha “impuesto una serie de obligaciones” para hacer frente a un modelo mundial en el que, a su juicio, “impera la ley de la selva y el sálvese quien pueda”.



En ese sentido, el portavoz socialista alertó de que Europa “se la juega” y por ello, la respuesta para hacer frente a este panorama internacional tiene que focalizarse en crecer “hacia dentro” y trabajar por un orden “multilateral” más allá de Rusia, China y Estados Unidos.

“Conversaciones de paz”



“Europa se va a tener que hacer cargo de su propia seguridad”, advirtió al tiempo que remarcó que tanto Europa como Ucrania tienen que estar incluidas en las conversaciones para alcanzar la paz en el territorio ucraniano y por ende, no puede haber “intromisión” de terceros para hablar de la soberanía del pueblo ucraniano.



Al hilo de esta cuestión, Patxi López señaló que “no caben medias tintas” y por ende, hay que ser “muy claro” con la postura internacional porque, según dijo, el “gran peligro” para las democracias es la “internacional ultraderechista” y por ello animó al PP a salir de la “ambigüedad” y posicionarse respecto a las decisiones de Donald Trump.

Sin fin belicista



Por su parte, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso abrió la puerta a aumentar el gasto en defensa en este nuevo contexto internacional, siempre y cuando se haga de forma “eficiente” y sin un fin estrictamente “belicista”.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, abogó por que Europa tenga más “autonomía estratégica” y las decisiones que adopte en defensa no dependan de “quién gobierna en la Casa Blanca”. “Esto es algo que tenemos que ganar en Europa. No está tan relacionado con el incremento del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar”, añadió Martínez Barbero.

Los de Yolanda Díaz abogan porque Europa tenga más “autonomía estratégica” sin depender de EEUU



En este sentido, subrayó que “no se trata de gastar más, sino que se trata de gestionar mejor” y que la prioridad no es aumentar el gasto militar sino “pensar qué posición tiene que tener Europa en este ámbito”.



No obstante, no cerró la puerta a aumentar el gasto en defensa, ya que señaló que lo importante es ver “en qué se traduce”, aunque dejó claro que en Sumar no van a apostar por el belicismo “jamás”.



Fuentes de la dirección del grupo Sumar afirmaron que no cerraban la puerta a aumentar el gasto en el ámbito de defensa porque el escenario internacional está muy abierto y hay que ver qué derroteros toma, sobre todo ahora, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y las conversaciones entre este país y Rusia para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.