El PNV está dispuesto a dar más poder a los socialistas vascos

La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, ha considerado que PNV y PSE comenzarán las conversaciones "cuanto antes" para conformar un nuevo Gobierno de coalición y ha reconocido que entendería que, tras mejorar sus resultados, los socialistas pidieran una mayor representación en el Ejecutivo, algo que "siempre suelen hacer".



En declaraciones a Radio Euskadi, la representante jeltzale ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en las que el PNV superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento.



Tras reconocer que siente satisfacción por el "trabajo realizado", Atutxa ha agradecido a la sociedad vasca su "participación, respaldo y la confianza" trasladada al PNV.



Por otro lado, ha advertido que tras haberse vivido las últimas semanas "un sinfín de celebraciones por parte de EH Bildu del 'sorpasso' al PNV, muy avalado también por lo que decían las encuestas", la coalición soberanista "va a tener que esperar", aunque "si hay un cambio en la sociedad vasca" que hay que "escuchar".



Atutxa, que ha defendido que el PNV cuenta con un programa electoral que puede ser "garantía muy sólida para un buen programa de gobierno", ha reconocido que los jeltzales "no han negado nunca" su deseo de reeditar el Gobierno de coalición con el PSE.



"Es nuestro socio actual en el Gobierno vasco y en otras instituciones importantes, como las diputaciones de los tres territorios y los principales ayuntamientos. Por lo tanto, es un socio preferente. No hemos negado nunca esa querencia y tampoco lo han hecho ellos. Ayer, el propio candidato Eneko Andueza ya se dispuso a que pudiéramos trabajarlo", ha valorado.



De este modo, ha considerado que la conformación de un Ejecutivo de coalición "sería lo normal" y ha incidido en que existe un "refrendo también por parte de la ciudadanía vasca hacia esa forma de gobernar". "Imagino que empezaremos las conversaciones cuanto antes", ha añadido.



Asimismo, ha reconocido que entendería que, tras mejorar sus resultados, el PSE pidiera una mayor representación en el Ejecutivo, algo que "siempre suelen hacer".



"También tenemos que ver si estamos hablando de más carteras, si estamos hablando de contenido diferente... es muy pronto todavía para hablar de cómo se puede configurar ese Gobierno, sobre todo porque tenemos que ver también qué tiene en la cabeza el propio Imanol Pradales sobre qué tipo de gobierno quiere constituir y las áreas", ha argumentado.



Por último, y cuestionada por la influencia que han podido tener las declaraciones del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, sobre ETA, la dirigente jetzale ha considerado que "su titubeo y no aceptación de que ETA fue un grupo terrorista han podido movilizar algo más la campaña".



En cualquier caso, ha indicado que tampoco cree que tanta ciudadanía se sorprendiera de que EH Bildu y sus principales líderes "tuvieran este posicionamiento". "Yo creo que no hubo una traición a lo que quería decir, sino simplemente una constatación de que realmente lo creen. Por lo tanto, no sé si la sociedad vasca ha cambiado solo por eso", ha concluido.

Otxandiano da por hecho el pacto del PNV con el PSE y dice que no merece la pena intentar modificar su posición

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha reconocido que la posición del PSE-EE respecto a un nuevo acuerdo de Gobierno con el PNV "es clara y no merece la pena tratar de modificarla".



En declaraciones a Radio Euskadi, el representante de la coalición soberanista ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo en las que la formación jeltzale superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento.



En este sentido, ha subrayado que la coalición soberanista está muy satisfecha tras haber logrado un "resultado histórico, con un crecimiento espectacular" y que abre "un panorama que es nuevo".



"Hasta ahora había un partido político que vertebraba en el ámbito institucional y presentaba una hegemonía institucional clara y hoy hay dos fuerzas políticas abertzales que se miran a los ojos y que están prácticamente en un empate técnico", ha advertido.



Por otro lado, ha defendido que EH Bildu no debe tener "especial ansia" y ha recordado que el próximo Parlamento vasco "va a ser el más abertzale y soberanista de la historia, y también va a haber una mayoría absoluta de izquierdas".



"Lo que está planteando la sociedad vasca es un mandato popular por avanzar en mayores cotas de soberanía y en políticas públicas más igualitaristas. La pregunta es cómo se va a gestionar este mandato popular. Y yo creo que esto tiene que dar paso a una nueva política que no esté basada en la exclusión, que esté basada en una gobernanza abierta y que realmente recoja ese mandato popular", ha argumentado.



Cuestionado por si se presentará a la investidura, Otxandiano ha señalado que "aún es pronto" para valorarlo y ha reiterado "la necesidad de cooperar para dotarnos de un proyecto de país sólido, progresista y soberanista en los siguientes cuatro años". "En base a la respuesta que obtengamos analizaremos cuál es la situación y cómo actuar de aquí en adelante", ha añadido.



Asimismo, ha sostenido que la posición del PSE respecto a un acuerdo con el PNV "es clara y no merece la pena tratar de modificarla porque no se va a modificar". "El PSE el único escenario que manejaba en campaña era en realidad reeditar el Gobierno de coalición con el PNV. Creo que no hay cambio en ese sentido, a no ser que ambos partidos se abran a tipo de gobernanza y haya un cambio en lo que han sido los últimos ocho años", ha añadido.



Además, ha indicado que, tras haber sido la fuerza más votada, es al PNV a quien le toca "plantear cuál es el camino para los siguientes años" y, "en base a eso, EH Bildu analizará cuál es su posibilidad de participar en ese escenario o en esa gobernabilidad".



Por último, y cuestionado por si sus declaraciones sobre ETA le han podido penalizar en los últimos días, Otxandiano ha afirmado que "nunca se sabrá cuál ha sido el impacto real de la polémica suscitada". "En cualquier caso, el ascenso de EH Bildu es espectacular, es un despegue. Hay un crecimiento sólido y homogéneo", ha finalizado.

Albares dice que el resultado de las elecciones vasca augura "gobierno estable" en Euskadi

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró este lunes el "extraordinario" resultado del Partido Socialista de Euskadi en la elecciones del domingo, que volvió a ganar el Partido Nacionalista Vasco, y que augura un "nuevo periodo de estabilidad y de gobierno estable".



El resultado de las elecciones vascas "augura más estabilidad, un nuevo periodo de estabilidad y de gobierno estable en Euskadi", afirmó Albares a la prensa a su llegada al Consejo de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Luxemburgo.



"Desde luego, ha sido un extraordinario resultado del Partido Socialista de Euskadi y, desde luego, felicito a Eneko Andueza, (secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari) como a Imanol Pradales, al Partido Nacionalista Vasco (PNV), por esa victoria en las elecciones", manifestó el ministro de Exteriores.



El Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) tendrá 12 representantes y repetirá como tercera fuerza en número de parlamentarios, de manera que, si sumara sus escaños a los 27 que ha sacado el PNV -el partido más votado este 21 de abril- alcanzarían los 39 escaños y volverían a sumar la mayoría absoluta en la Cámara, que es de 38.



Al margen de los análisis que las cúpulas de los partidos hagan hoy de los resultados, Albares consideró que "desde luego, ayer, fue un buen día para el Partido Socialista de Euskadi, para Euskadi".



Preguntado si este resultado consolida también al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Albares respondió: "El Gobierno Central tiene una estabilidad total".



"Hay un Gobierno de coalición progresista sólido, con unos apoyos parlamentarios sólidos", recalcó.



El PNV ha sido el ganador de las elecciones al Parlamento Vasco aunque ha logrado los mismos 27 escaños que EH Bildu, con el escrutinio finalizado. Como tercera fuerza se consolida el PSE-EE, con 12 escaños, seguida del Partido Popular (PP), con 7, y Sumar y Vox que lograrían cada uno 1 escaño. Queda fuera del Parlamento Vasco Elkarrekin Podemos que en la pasada legislatura tenía 6 parlamentarios.

El diputado electo de Sumar reconoce que el no concurrir junto a Podemos "hacía las cosas más difíciles"

El parlamentario electo de Sumar por Álava, Jon Hernández, ha indicado que el no concurrir junto a Podemos en los comicios vascos de este domingo "hacía las cosas más difíciles" y ha considerado que "ahora lo que toca es reflexionar".



En declaraciones a Radio Euskadi, Hernández ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en las que el PNV superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento.



Tras reconocer que no pueden decir que hayan obtenido "un gran resultado", sí ha valorado que, "teniendo en cuenta" lo que anunciaban las encuestas, el tener finalmente presencia en el próximo Parlamento vasco les hace estar "mínimamente satisfechos".



Asimismo, ha destacado el "papel" desarrollada por la candidata a lehendakari, Alba García, y ha mostrado su pena por el hecho de que finalmente no haya logrado asiento en la Cámara vasca.



Hernández ha sostenido que el hecho de no presentar una candidatura conjunta con Podemos hacía las cosas "más difíciles" y "ahora lo que toca es reflexionar y trabajar para que ese espacio que existe en Euskadi de la izquierda federal pueda crecer".