Moncloa afirma que no caerá por la trama de corrupción que ve el PP

El Gobierno ha asegurado que la trama de corrupción que denuncia el Partido Popular (PP) tras los audios que se están conociendo no existe, y por tanto, ante algo inexistente, el Ejecutivo no va a caer, y sus socios no apoyarían una hipotética moción de censura que presentara el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.



Después de las declaraciones de Feijóo en las que ha anunciado la convocatoria de una manifestación en Madrid contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez el próximo 8 de junio, fuentes del Gobierno han considerado que el PP se ha creído su propia mentira porque no hay ninguna trama de corrupción.



Como recalcan que no la hay, que no existe ninguna campaña contra la UCO y tampoco ninguna cloaca del Estado ni indicios de que la haya, afirman que están tranquilos y tienen el convencimiento de que la legislatura va a continuar y los socios del Ejecutivo no van a facilitar que se interrumpa.

Preocupación por el ruido



Aunque existe tranquilidad por la certeza de que no hay esa trama, sí hay preocupación en el Gobierno por el ruido que se genera y que cree que alimenta el PP para construir una mentira y que el debate publico se centre en este asunto.



Para no dar más pábulo a ello es por lo explican que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho aún declaraciones públicas al respecto, e insisten en que la mejor manera de no hacer daño a las instituciones del Estado es ignorar las cosas que no tienen fundamento, porque si se sigue por ese camino, el sistema puede estar en peligro y, al final, gobernará Vox.



Además, ante el hecho de que no haya habido preguntas en la comparecencia de ayer en el palacio de la Moncloa de Sánchez junto al primer ministro esloveno, Robert Golob, explicaron que no era el lugar más adecuado y recuerdan que tampoco Feijóo ha admitido preguntas en su declaración en la que ha anunciado la convocatoria de la manifestación.

En los audios que se han difundido de la militante socialista Leire Díez recalcan que se escuchan propuestas o compromisos que no se han cumplido, y no habla en ningún momento de chantaje, falsificación de pruebas o conspiración.



Por ello, los socialistas concluyen que no hay nada que pueda dar pie a la existencia de esa trama de corrupción que quieren ver los populares.

Seguir gobernando



El Gobierno aseguró que va a seguir gobernando e impulsando medidas frente a la sensación que lamentan que quiera crear el PP de que todo es un caos y la legislatura tiene los días contados.



No cree el Ejecutivo que vaya a haber una afluencia masiva a la manifestación del 8 de junio, ante la que reiteran que lo que debería hacer Feijóo es atender la petición de las que se suceden en Valencia pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.



Además, confían en que la Conferencia de Presidentes que se celebrará dos días antes en Barcelona no sea utilizada por los líderes autonómicos del PP para ahondar en la estrategia de este partido para intentar seguir generando ruido.