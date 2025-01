El juez rechaza volver a enviar a prisión a De Aldama al no haber datos nuevos contra él

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado volver a enviar a prisión al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos, como pedía el PSOE, al considerar que no han aparecido nuevos datos o hechos relevantes que cambien su situación.



Pedraz ha desestimado la solicitud del PSOE, que ejerce de acusación popular en la causa, para celebrar una comparecencia o vistilla con el objetivo de decretar prisión provisional para De Aldama, pieza clave en esta y otra investigación, la del caso Koldo de supuestas comisiones en contratos de mascarillas en pandemia.



Y lo rechaza, según explica en su auto, porque no se han aportado nuevos datos o hechos relevantes, ni puede considerarse -indica- que De Aldama siga en la reiteración del delito o que oculte pruebas.



"Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, lo acontecido en el Tribunal Supremo o en el Senado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los 'ataques' al PSOE o a otras personas, como si el señor Aldama colabore o deje de colaborar en otras causas, no suponen, por tanto, hecho nuevo alguno", explica.