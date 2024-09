Feijóo elogia la política de Meloni contra la migración irregular como un modelo "eficaz"

El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, elogió este jueves en Roma el modelo para prevenir la migración irregular de Italia, que consideró un sistema "eficaz", a diferencia del caso de España, un asunto que abordó en su encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.



"Soy claramente contrario a la inmigración irregular, y muy respetuoso con aquellas personas que llegan" a España o Italia "con un contrato de trabajo regular y respetan las leyes", aseguró Feijóo en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.



"En el último año en Italia ha disminuido el número de migrantes irregulares en un 60% y en mi país ha aumentado un 60%", remarcó Feijóo.



En su opinión, a diferencia del caso italiano, "en España no hay política migratoria", y ante ello, "lamentablemente la ruta canaria es la ruta con mayor presión de migrantes de la Unión Europea".

"En este sentido la política italiana es muy eficaz", aseguró, y agregó que el PP trabajará como principal fuerza de la oposición en España para luchar contra las redes de tráfico de personas.



"Nos tenemos que oponer fuertemente a las mafias que explotan a los migrantes", ante lo que "vamos a ser contundentes para evitar que las mafias que trafican con personas" se aprovechen, añadió.



La rueda de prensa de Tajani y Feijóo fue tras el encuentro del líder popular con la ultraderechista Meloni, con quién abordó cuestiones como la prevención de la migración ilegal, un asunto con el que el PP quiere hacer un frente común con otros países europeos como Italia o Grecia.



Al ser preguntado por el polémico plan de Italia para la apertura de centros de recibo y retención de migrantes en Albania, Feijóo no hizo comentarios al respecto y aseguró que no quería opinar sobre las decisiones tomadas en otros países que no fueran España.



El viaje de Feijóo se produce un día después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español situara la inmigración como el principal problema para los españoles, por encima del paro (hace solo tres meses esta cuestión era la novena preocupación).



En lo que va de año han desembarcado en Italia 44.957 inmigrantes a través el Mediterráneo central, casi tres veces menos que los 132.103 del mismo periodo del 2023, según datos oficiales del Ministerio del Interior actualizados este jueves.



Meloni, que llegó al poder en octubre de 2022, ha intensificado sus viajes a países norteafricanos como Túnez, de dónde zarpan gran parte de las pateras, y trata de impulsar su ambicioso 'Plan Mattei' con inversiones multimillonarias en África para frenar la migración.



Sus recetas en materia migratoria han interesado también al nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, que el pasado lunes viajó a Roma y alabó los "resultados notables" del Gobierno italiano en esta cuestión.



Sin embargo Italia sigue siendo en 2024 el país de la Europa mediterránea que recibe más inmigrantes, por delante de España con 37.419 llegadas -de los que solo 1.975 fueron por tierra, y Grecia con 33.051, según la Organización Internacional para Migraciones.