El PP está convencido de que el electorado entenderá su 'no' a la reducción de jornada

El PP aún no ha decidido si presentará una enmienda de totalidad a la ley para la reducción de la jornada laboral que el Gobierno ha enviado al Congreso, pero ya tiene claro que votará 'no' a su toma en consideración, según ha explicado su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, subrayando que no contemplan una "abstención" y que están convencidos de que su electorado entenderá su negativa a aprobar una reforma que no cuenta con el visto bueno de la patronal.



En una entrevista al programa Parlamento de 'Radio Nacional', Bravo ha insistido en que en su partido comparten que hay que "mejorar las condiciones laborales" y avanzar en "flexibilidad" y "conciliación", pero recalcando que eso no se puede hacer sin que haya acuerdo entre empresarios y sindicatos.



"Hay que respetar al diálogo social y el Gobierno no lo está respetando; buscan más el titular que realmente la mejora de las condiciones para los trabajadores de una manera coherente y que se pueda cumplir", ha enfatizado.



Preguntado si no existe ningún margen para negociar este tema o incluso para abstenerse, dado que eso fue lo que hizo el PP hace un año cuando se votó en el Congreso una iniciativa de Sumar sobre la reducción del tiempo de trabajo, Bravo ha respondido con un "no" tajante.



"Creo que nosotros en ese sentido creo que hemos sido muy claros desde el primer momento y no hemos cambiado", ha argumentado, antes de recordar que algunas de sus propuestas están en su proposición de ley de conciliación.



Esto no se puede imponer



Así, ha reiterado su rechazo a que se intente "imponer en una relación laboral las condiciones entre empresas y sindicatos sin que empresas y sindicatos estén de acuerdo". "No hay margen para que el PP se abstenga. Lo que hay es necesidad de que se hable entre patronal y sindicatos y se deje ese trabajo a ellos para hacerlo conjuntamente", ha remachado, tras confesar que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha puesto en contacto con s formación para hablar de este tema.



Además, ha apuntado que "hay que pensar en los autónomos" y ver qué capacidad tienen que de asumir ese recorte de las 40 a las 37,5 horas. A su juicio, también hay que preguntar "por qué siguen subiendo las cotizaciones sociales", hablar del absentismo y ver si se están "cubriendo adecuadamente a los trabajadores cuando tienen una baja".



Según Bravo, "las empresas que ganan en productividad ya de por sí tienen una jornada laboral por debajo de las 40 horas" y, además, hay que tener en cuenta que los trabajadores prefieren "que les suban el sueldo que les reduzcan las jornadas". "No hay que hacer lo que los políticos quieran, sino lo que la sociedad reclama", ha apostillado.



Preguntado por qué el PP insiste ahora en rechazar este recorte de horas porque no cuenta con el aval de la patronal, pero no apoyó la reforma laboral que sí tenía el beneplácito de la CEOE, Bravo ha indicado que esa reforma incluía "la ocultación como empleados de los fijos discontinuos" y que, después ha sido objeto de "constantes modificaciones" mediante decretos-ley.



"No quieren mejoras, solo el titular"



Tras recordar que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que quizá tendrían que haberse replanteado su voto, ha destacado que se ha acabado demostrando que lo que se hizo con esa reforma no fue "bueno" y que el propio Gobierno no ha "respetado" lo que acordó con los empresarios y sindicatos.



En todo caso, ha señalado que el electorado del PP comparte la posición fijada por el partido sobre la reducción de jornada y que lo que quieren es que se respete el diálogo social. "El electorado lo que pretende es que se mejoren las condiciones, que no todo sea a base de subir más impuestos y cotizaciones sociales y unas mejores condiciones económicas para poder afrontar su día a día y elegir libremente lo que puede hacer", ha añadido.



"El Gobierno no quiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que quiere es su titular", ha sentenciado, a la vez que ha hecho hincapié en que los sectores afectados por la anunciada subida de aranceles de Estados Unidos también entienden el voto negativo del PP al decreto-ley con el que el Gobierno pretende paliar los efectos de esta medida.