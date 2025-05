PharmaMar se dispara más de un 9% tras pedir a la UE comercializar dos fármacos para cáncer de pulmón

Las acciones de PharmaMar se disparaban este miércoles más de un 9% después de que la farmacéutica haya presentado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) la solicitud para comercializar su medicamento Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq) para el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña en primera línea de mantenimiento.

En concreto, los títulos de la compañía repuntaban un 9,4% hacia las 11.30 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 91,95 euros.

Según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha presentado a la EMA una solicitud de autorización de comercialización (MAA) de lurbinectedina en combinación con atezolizumab para el tratamiento en primera línea de mantenimiento en pacientes adultos con cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) en estadio avanzado, cuya enfermedad no ha progresado tras un tratamiento de inducción de primera línea con atezolizumab, carboplatino y etopósido.

La solicitud de autorización de comercialización se basa en los resultados estadísticamente significativos y clínicamente relevantes del ensayo pivotal de fase 3 IMforte.

En concreto, los datos de este estudio se compartirán el próximo 2 de junio en la presentación 'Lurbinectedin (lurbi) + atezolizumab (atezo) as first-line (1L) maintenance treatment (tx) in patients (pts) with extensive-stage small cell lung cancer (ESSCLC): Primary results of the Phase 3 IMforte trial' que tendrá lugar en el 'Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica' (ASCO 2025).

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (Anmat) ha concedido a PharmaMar y a su socio Adium Pharma la aprobación condicional para comercializar en el país su medicamento Zepzelca.