Galicia encara una Semana Santa a medio gas, con una ocupación que podría rondar el 100% si el tiempo acompaña

La ocupación turística en Galicia rondará el 'todo completo' en Semana Santa si la climatología lo permite. De no ser así, se moverá en torno al 60 y 75%.



Estos son las primeras previsiones que, por el momento, maneja el Clúster de Turismo. Ahora mismo, a algo menos de dos semanas para el arranque del periodo festivo, la ocupación se sitúa en un 50%.



"Es lo habitual", explica el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal, a Europa Press. Recalca que estas cifras vienen registrándose desde hace 10 años, ya que los posibles visitantes esperan "hasta el último momento" para reservar según la meteorología, que en Galicia y en esta temporada, es muy cambiante.



Con todo, apunta que estas son cifras generales, a nivel autonómico. En localidades como Viveiro y Ferrol, con celebraciones de Semana Santa reconocidas como fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, las ocupaciones son "altísimas", que podrían rondar el aforo completo.



En caso de condiciones meteorológicas adversas, apunta, podría bajar en torno a un 15%, quedándose aún con todo en cifras muy altas. Lo mismo ocurre con el turismo rural, la otra gran baza de esta temporada y que también depende en gran medida del tiempo.



Con todo, Pardal ha insistido en matizar que estas previsiones son para tres días, "no para todo el mes". "Tal y como se cuenta siempre, parece que nos hacemos de oro. Y no. Estas previsiones son para tres días, no para todo el mes", matiza, rondando la ocupación durante el resto un 50 o 55%.



Para paliar esta situación, el presidente del Clúster pide mejores comunicaciones. "Necesitamos más frecuencias de vuelos", afirma, al tiempo que critica la "descoordinación aeroportuaria" en Galicia, que es "total".



"Menos mal", apunta", que el aeropuerto de Oporto tiene "buenas conexiones" con Canadá y Estados Unidos para arrastrar turismo hacia Galicia.



Pardal también se ha referido a las conexiones AVE con Galicia, "totalmente insuficientes" y que llegan "a cuentagotas", además de criticar la poca antelación con la que se ponen a la venta determinados trayectos. "Nos tienen completamente olvidados", ha lamentado.