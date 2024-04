El Sofán se mide al Eume en O Carral

Con la permanencia ya asegurada, el Sofán afronta este domingo el tramo final del campeonato sin presión, buscando acercarse a un séptimo puesto que en estos momentos ve a más de un partido de distancia. Para medirse al colista tan solo tiene dos bajas, el central Gody y el delantero Brais Cancela, por lo que no se esperan demasiadas novedades en el once de Pablo Torreira, que podría salir con los mismos once hombres que partieron de inicio en la convincente victoria frente al Ribadeo. El partido, a las 17.00 horas.