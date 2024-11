Quinto puesto para la AD Fogar en el Campeonato de España de Campo a través Sub 18

La localidad sevillana de Santiponce acogió el fin de semana el Campeonato de España de Campo a través por clubes en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, tanto masculina como femenina, además de la de relevos mixta de categoría absoluta.



Entre los 430 clubes que participaron en la cita figuraba la AD Fogar de Carballo y Oleiros, que tuvo una buena actuación de la mano de sus atletas Sub 18.



Los integrantes del equipo estuvieron a la altura de los mejores y lograron un más que meritorio quinto puesto en la clasificación final, entre el total de cincuenta y un conjuntos participantes.



Ello fue posible gracias a las actuaciones a nivel individual de Anxo Bello, que fue décimo octavo en la general; Iago Prada, que acabó cudragésimo segundo; Hugo Souto, quinquagésimo primero; Adrián Sancho, quinquagésimo quinto; Michel Núñez, octagésimo octavo; y Joel Barcia, que ocupó el puesto 196º, entre los casi 400 atletas que tomaron la salida en dicha categoría.



El conjunto vencedor en la prueba de categoría Sub 18 masculina, en la que la distancia a cubrir era de casi cuatro kilómetros, fue el Facsa Playas de Castellón; segundo quedó el F.C. Barcelona; tercero, el Club Corredores; y cuarto, justo por delante de la AD Fogar de Carballo y Arteixo, el Trops Cueva de Nerja.