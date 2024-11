El Porteño sorprende al Xallas y el Corcubión gana en el feudo del Muros

Las victorias a domicilio del Porteño y del Corcubión, unida a la goleada que le endosó el Cabana en casa al Coristanco, fueron los resultados más sorprendentes que dejó la novena jornada de la Liga da Costa.



Muros y Corcubión protagonizaron un choque con muchos goles (3-4) en el que la gran figura fue el visitante César Lojo, autor de un ‘hat-trick’.

Con victoria visitante también finalizó el Xallas-Porteño (1-2). Darío adelantó pronto a los camariñanes, Sergio empató en el 59 y Brais Mouzo marcó el definitivo 1-2 en el min. 76.



El club de Ponte do Porto le dedicó la victoria a su ex entrenador y ex directivo, Jesús Alonso Cousillas, que se rompió el tendón de Aquiles jugando con los veteranos.



La goleada de la jornada la logró el Cabana a costa del Coristanco (5-0), en lo que supuso el segundo triunfo para los cabaneses en esta liga.



Muchos goles hubo asimismo en el atractivo Corme-Camariñas (2-4). El visitante Mario Suárez anotó 3 para mantener a su equipo en lo más alta, con 6 puntos de ventaja sobre un Soneira que tampoco falló en su visita a Lira (1-3).



El Monte Louro, tercero en discordia, ganó en Mazaricos por 1-2 y el Baio (cuarto), hizo lo propio en Outes (0-2, ambos de Martín MC). Por 2-0 también se impuso el Ponteceso al colista U.C. Cee.