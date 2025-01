El Milan también llama a la puerta de Yeremay

Yeremay Hernández, extremo del Deportivo, está consagrándose como una de la estrellas más rutilantes en el presente mercado de invierno. No solo en el espectro nacional sino también en el europeo.

Al interés mostrado por el Chelsea en los servicios del canario durante los últimos días se le unen ahora los rumores sobre otro gigante continental, un Milan que no atraviesa por sus días más felices en la Serie A.

Los 'rossoneri', tal y como ha avanzado el diario catalán Sport, se han dirigido al entorno del futbolista para preguntarle acerca de su situación contractual con el objetivo de amarrarlo en enero para intentar reconducir la situación del club.

Séptimo en el torneo de Liga italiana, a 16 puntos del líder, el Nápoles, el Milan aspira a una segunda vuelta mucho mejor con la que asomarse al menos a puestos de Liga de Campeones.

En este sentido, la escuadra transalpina está dispuesta a ofrecerle al joven talento grancanario la posibilidad de disputar muchos minutos para crecer como profesional; una oferta que podría convertir en más atractiva la propuesta milanista frente a la de otros clubes como el Chelsea, en donde Yeremay se vería obligado a un proceso de adaptación, tal vez en clubes satélites como el Estrasburgo francés.

Además de Milan y Chelsea, otros equipos punteros de Europa como el Manchester City o el Newcastle United también están siendo relacionados con el 10 deportivista, que en la presente temporada está despuntando en el fútbol profesional, con 8 tantos y 3 asistencias en la primera mitad de la competición.

Desde el club herculino, el director deportivo Massimo Benassi ha lanzado al jugador y a su entorno un claro mensaje de que el Deportivo no negociará para su salida, ateniéndose tan solo a su cláusula de rescisión actual en Segunda, cifrada en 20 millones de euros.

"Hablo muchísimo con los jugadores, no solo con él. La posición del club está clara y no hay novedades al respecto", destacó Benassi.

"Yeremay lo sabe, sus agentes lo saben, y estamos tranquilos con la situación. Nuestro equipo de trabajo, liderado por Fernando Soriano, está gestionando todo con total profesionalidad", agregó el mánager italiano.

Mientras su futuro profesional no se esclarece (posee contrato en vigor con los herculinos hasta 2030), Yeremay sigue ejercitándose al máximo, implicado para preparar a conciencia la próxima cita del Dépor, el domingo a las 14.00 horas en El Plantío frente al Burgos.

El pasado fin de semana, en La Rosaleda, firmó una actuación clave, con una espectacular diana que le permitió al conjunto coruñés sumar un punto (1-1) en un feudo complicado.

Después de este encuentro, sin embargo, encendió las alarmas al no garantizar su continuidad en A Coruña tras la actual ventana invernal.

“No sé, estoy hablando con mi representante, no sé lo que va a pasar, estoy centrado aquí, estoy yendo al cien por ciento con el Deportivo”, dijo sobre su situación en el Deportivo.



“Al final ahora mismo estoy aquí muy contento en el Dépor pero hay cosas que no dependen de mí, no voy a dejar el Dépor por cualquier cosa sino para dar un paso importante en mi carrera. Estoy agradecido al Deportivo por lo que me está dando”, añadió.

Oferta del Chelsea

Según apunta este miércoles el diario Marca el Deportivo tendría encima de la mesa una oferta por el jugador de diez millones de euros más variables.

El club anunció que no negociaría en ningún caso por Yeremay, por lo que se remitiría a la cláusula de rescisión, tasada en 20 millones.