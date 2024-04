El Lubiáns se despide de la OK Plata con una cena con la afición

El Calvo Escola Lubiáns no ha podido conseguir la ansiada permanencia por la que ha luchado durante toda una histórica temporada en la OK Liga Plata. El conjunto carballés necesitaba ganar los tres partidos que restaban de competición y esperar que le acompañasen los resultados de otros equipos. No obstante, la derrota del pasado fin de semana en la pista del Sant Feliu por 6-1 materializó el descenso.

El club carballés quiere despedirse de la OK Plata de la mejor manera posible y con su incondicional afición. Este sábado día 27 jugará el último partido como local ante el Vendrell e invita a los aficionados a acudir al pabellón "para deixar un bo recordo desta experiencia en Plata". Y para despedir la temporada, el club organiza una gran cena en la pista cubierta del CEIP Bergantiños.

Las personas interesadas en asistir disponen hasta este miércoles para anotarse. Puede hacerlo en la cervecería Bombonera (en horario de mañana) o en el pabellón Carballo Calero (en horario de tarde). El precio es de 25 euros para los mayores de 12 años; 15 euros para niños de 6 a 12 años; en tanto que los menores de 5 años no pagan. El menú será a base de entremeses variados, empanada, churrasco con patatas y ensalada, bebida, postre y café. Habrá hinchables para los más pequeños.