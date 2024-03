Lluvia, fiesta y mucho fútbol en el I Torneo Costa da Morte

Punto y final a dos jornadas de puro fútbol en los campos de As Eiroas. El Bergantiños y las Escuelas Deportivas Luis Calvo Sanz organizaron este jueves y viernes la primera edición del Torneo Costa da Morte, con quince clubes invitados de cuatro categorías entre prebenjamín e infantil.

Pero en As Eiroas no hubo solo fútbol, ya que los campos carballeses fueron una fiesta durante los dos días, reuniendo a casi tres mil personas entre jugadores, familias, entrenadores y curiosos que se acercaban a ver el espectáculo. Además, la organización dispuso una carpa en los aledaños del estadio donde se podía disfrutar de comida y bebida para amenizar las jornadas.



El jueves era el turno de los torneos de categoría prebenjamín y benjamín, imponiéndose en ambas categorías el anfitrión, las Escuelas Deportivas Luis Calvo Sanz, que recibían el trofeo de mano de un invitado de lujo como Lucas Pérez.



El viernes les tocó a los “mayores”. En categoría alevín, la UC Cee se hizo con el triunfo superando a la SDC Órdenes en la final y con el Dumbría y la UD Cerqueda en tercera y cuarta posición, respectivamente.

En categoría infantil volvieron a triunfar los anfitriones, que se quedaron a las puertas de hacer el pleno en el torneo. Primer puesto para el Bergantiños “D”, con el Xallas FC en segunda posición y seguidos del Cabana SD y el Bergantiños “B”.



Dos jornadas de fútbol y fiesta en Carballo en un primera edición del Torneo Costa da Morte que todo hace indicar que no será, ni mucho menos, la última.