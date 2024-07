Llega el espectáculo del Gran Fondo Ézaro

La Costa da Morte disfrutará este domingo del espectáculo que siempre está garantizado con el Gran Fondo Ézaro, ruta ciclista que llega a su novena edición. La carrera cuenta con un total de 803 inscritos y comenzará a las 9.00 horas junto a la casada do Ézaro (Dumbría).



La prueba consta de una única distancia de 107,2 kilómetros, pasando por Dumbría, Cee, Carnota, Muros, Serra de Outes y Mazaricos. La meta, como siempre, tras la dura subida al Muro do Ézaro, aunque este año habrá una línea de meta simbólica en la base do Ézaro para quienes no se sientan capacitados de afrontar la recta final.



En cuanto a los participantes, el dorsal número 1 es para el excampeón del mundo Alejandro Valverde, quien el año pasado no pudo asistir a última hora por un problema de salud de su padre. Entre los que repiten figura el campeón olímpico en Pekín 2008 Samuel Sánchez, que fue el vencedor absoluto de la pasada edición. Destacan también otras figuras del ciclismo como Sandra Alonso, Álvaro Pino, Samuel Blanco, Óscar Pereiro, Gustavo César Veloso, Evaristo Portela, Benjamín Noval o el triatleta Iván Raña.