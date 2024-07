Exitosa Copa de España de piragüismo en Dumbría

El campo de slalom de O Couquiño (Dumbría) acogió el pasado fin de semana unas espectaculares jornadas de piragüismo en aguas bravas. El río Xallas fue escenario de la Copa de España de slalom, una doble cita selectiva para los europeos júnior y sub-23 que se celebrarán a mediados de agosto en Cracovia (Polonia).

El club Atlético San Sebastián fue el mejor en las dos jornadas, acompañado en el podio por el club Tea de Mondariz Balneario y el Santiagotarrak de Irún. El mejor resultado de un palista local fue el de Iago Canosa, que acabó quinto en la general sénior masculina.



La prueba contó con un excelente nivel organizativo por parte de la Federación Galega, el CDM Piragüismo Dumbría y el Concello dumbriés. Además, contó con la colaboración de los vecinos de Olveira, de la empresa Xeal, el grupo GEAS de la Guardia Civil y Protección Civil.



Cabe destacar, asimismo, la presencia en esta cita de deportistas de destacado nivel como Laia Sorrives, campeona del mundo sub-23 y subcampeona mundial de slalom por equipos; Olatz Arregui, también subcampeona del mundo por equipos; o Miren Lazkano, campeona de Europa en 2022, entre otros muchos títulos continentales y mundiales.



Miren Lazkano acudió a Dumbría para preparar su participación en los Juegos Olímpicos de París. Sobre la prueba en Dumbría, declaró: “El sábado me fue muy bien, pero el domingo no tanto, por el viento y que no he tenido mucha suerte; pero ha ido bien”. La deportista se tomó esta prueba “como un entreno” para las Olimpiadas, que empiezan en dos semanas y de cara a las que afirma estar preparada. “He entrenado mucho y voy a hacerlo lo mejor que pueda”, aseguró.



El técnico nacional Carles Joanmartí, por su parte, aseguró que en “Dumbría se podrían acoger competiciones internacionales si las instituciones apoyasen”.