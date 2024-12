El Escola Lubiáns recibe a los navarros del Rochapea

Sumar 3 nuevos puntos para marcharse al parón navideño con un buen sabor de boca y olvidarse de la abultada derrota sufrida el pasado fin de semana en la pista del líder (7-1), el Jolaseta vasco. Ese es el objetivo que se marca el plantel del Calvo Escola Lubiáns, que esta noche recibe al potente Rochapea de Pamplona (Pabellón Carballo Calero, 20:00 horas), en partido correspondiente a la décima jornada de la OK Liga Bronce.



Los carballeses necesitan la victoria para no perder distancias con el Patinalón zamorano en la lucha por la segunda plaza, que da derecho a disputar el play off de ascenso a la OK Liga Plata.



De cara a este envite el técnico de los carballeses, Carlos Loureiro, sigue con muchos problemas por falta de efectivos. Si el pasado fin de semana tuvo que afrontar un doble compromiso liguero con tan solo 6 jugadores de pista y 2 porteros, para este duelo el panorama no es mucho mejor.



Y es que ante el Jolaseta el equipo sufrió otra baja importante, la de un Danilo que ya andaba renqueante. El goleador ha entrado en la convocatoria pero su participación está en el aire, lo mismo que la de Marcos, que sigue a la espera de ser padre de un momento a otro.



Las únicas buenas noticias pasan por el alta que ha recibido Isma y el regreso a la convocatoria de Manu y Trigo.



Por lo que se refiere a su rival de esta noche, marcha séptimo en la tabla con 15 puntos con un balance momentáneo de 5 victorias y 3 derrotas.



Loureiro define a los pamplonicas como un rival fuerte que interpreta a la perfección el contragolpe, por lo que la consigna que van a recibir sus jugadores será la de intentar parar esas contras obligándoles a jugar en ataque posicional.



La afición carballesa volverá a jugar un papel muy importante a la hora de decantar un partido que la directiva del club aprovechará para poner en marcha, en colaboración con Cruz Roja, otra iniciativa solidaria consistente en la recogida de productos de alimentación e higiene para repartir entre familias necesitadas.



La animación en el Pabellón Carballo Calero empezará ya a las 17 horas con el Festival de Nadal de Patinaxe Artística.



El Calvo Escola Lubiáns no volverá a jugar hasta el 18 de enero, día en el que recibirá al Santutxu Hockey Taldea.