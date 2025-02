Cuesta, entrenador del Bergantiños: “Esperemos que esto sexa un cambio de dinámica e de ánimo”

Tras cinco derrotas consecutivas y metido en la zona de descenso, el Bergantiños rompía la mala racha con una victoria ante el Salamanca el pasado domingo en As Eiroas por 2-1. Tres puntos vitales que sacan al el equipo del ‘playout’, ocupando la duodécima plaza con 27 puntos, y que el entrenador, Jorge Cuesta, espera que supongan un punto de inflexión.



“Facía moita falta”, comentaba el técnico en la comparecencia tras el partido. Y es que el Bergan necesitaba con urgencia una victoria que “esperemos que sexa un cambio de dinámica, de ánimo e de estado do ambiente”, señala Jorge Cuesta. “Estamos facendo moitas cousas ben, pero os resultados non estaban chegando por unha causa ou por outra. Ao final chegaron, seguramente no momento que menos pensabamos que podía ocorrer”, valoró el entrenador. “Moitas veces tivemos esa mala sorte nos tramos finais do partido que esta vez nos acompañou e creo que ten que ser un punto de inflexión para mirar cara arriba e saír da zona na que estabamos”, añadió.



El Salamanca jugó con un hombre menos por la expulsión de Martín Galván poco después de cumplirse la media hora de partido. Jorge Cuesta no cree que este hecho condicionase el partido, ya que al descanso el Bergan llegaba con 1-0 y el rival lograba empatar. Tras el 1-0 “eles propoñen o partido que tiñan que propoñer e ti non sabes se atacar e non queres defender. Ao final estivemos 25 sen facer nada”, apuntó.

El primer gol del Bergan lo anotó Currás, que todavía no había marcado esta temporada, en tanto que el segundo fue obra del recién llegado Kensly Vázquez. “É unha xogador moi completo, capaz de ter moitos rexistros”, alabó Cuesta al nuevo fichaje.



“Somos un equipo absolutamente imprevisible, capaces de ser o máximo goleador e estar sen meter gol 60 minutos; somos capaces de ter tramos de fútbol bos e nun momento tirar o traballo que facemos; e somos capaces en moitos partidos de repoñernos cando ao final nos meten un gol e xerar ocasión aínda que non as metamos; para o bo ou mal é o que somos, pero se queremos saír desta situación temos que ser máis regulares e sobrios”, valora el entrenador del Bergan sobre la situación del equipo. “Esperemos que esto sexa un cambio de dinámica, de ánimo e de estado do ambiente. O día a día cos xogadores é moi bo. A seguir, que non queda outra”, concluyó. El siguiente paso ahora es la visita de este sábado al Laredo, colista.