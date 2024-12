El Bergan recibe al Fabril

Bergantiños y Fabril se pondrán al día este miércoles (As Eiroas, 20.00 horas), justo antes de que se dispute la última fecha de la primera vuelta. Tendrían que haber disputado el encuentro de la jornada 13 el pasado 24 de noviembre, pero el partido se suspendió por la alerta climatológica.

El Bergan tratará de mejorar sus registros como local, ya que solo ha ganado dos partidos de siete en As Eiroas: 4-1 al Avilés en la jornada 2 el 8 de septiembre y 2-1 el 26 de octubre. Los carballeses son decimo terceros con 20 puntos. Jorge Cuesta cuenta con las bajas de la última jornada, en la que el Bergan empató (1-1) en el campo del Escobedo: el mediocentro Álex Melide, el extremo David Álvarez y el delantero Pablo Longo.

En el caso del Fabril, las bajas seguras siguen siendo los laterales derecho Quique Teijo y Pablo García y el mediapunta Noé Carrillo.

Entrenadores

El entrenador del Bergantiños Jorge Cuesta, señala: “Ha sido una semana muy corta en la que la única intención era recuperar a la gente físicamente y preparar lo mejor posible el partido contra el Fabril. Hay muchas ganas de conseguir una nueva victoria en casa que nos dé tranquilidad y un cambio de dinámica. Nos vienen muchos partidos en As Eiroas, que es donde sabemos que tenemos que conseguir puntos para alejarnos de los puestos en los que estamos”. Cuesta tratará de poner en valor en el encuentro ante el Fabril un factor a nivel de motivación. “Hay mucha gente con pasado en el Dépor o de A Coruña y contamos con esa motivación extra para afrontarlo”

Para Manuel Pablo, entrenador del Fabril, el condicionante de que el partido se juegue en una superficie de césped artificial no trastoca sus planes. “Vamos con las mismas ideas. Hemos entrenado ya varias semanas en campo artificial de Abegondo porque nuestro campo está un poco machacado. No es que estemos habituados a jugar ahí, en esa superficie, pero no nos condiciona nada”.