Más de 850 inscritos en la Carreira Pedestre de Camariñas

Este domingo se pone en marcha una nueva edición del Circuito Correndo pola Costa da Morte y lo hace con la disputa de la Carreira Pedestre de Camariñas. El número de personas inscritas alcanza las 854, lo que supone doscientas más que en la edición del pasado año.



La competición dará comienzo a las 10.00 horas con la salida de los participantes en categoría sub-12. Los sub-10 saldrán un cuarto de hora más tarde; la 3K contra el cáncer comenzará alas 10.45; la 3K sub14-16-18, a las 10.45; la 10K absoluta a las 11.30; y finalmente, la carrera de Pitufos a las 12.45.



Tanto la línea de salida como la de meta estarán situadas en la avenida Ambrosio Feijoó.

Carácter solidario



Un año más, la prueba tendrá carácter solidario ya que se recaudarán fondos para la Asociación Provincial Contra el Cáncer a través de la carrera de 3K.



Además, también se habilitó una ‘Fila 0’ para que cualquier persona pueda contribuir a la causa con su donativo aunque no participe en la competición atlética.



El Concello de Camariñas desplegará un dispositivo especial ya que la prueba discurre por diferentes calles de la villa de los encajes, caso de Ambrosio Feijoó, Cantón Miguel Feijoó, rúa do Río, Doutor Teixeira, Alcalde Noguera Patiño, Xoán Carlos I, Seara, Travesía de Seara, Estrada do Vilán, Rúa do Medio, Areal, Eugenio López, Praza de San Xurxo, Pista Mourín, Riás y el Peirao de Camariñas. l