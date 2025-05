Una obra de la Fundación Camilo José Cela protagonista en una exposición en Chicago

La obra Hombre y joven marinero (1929), del poeta y artista Federico García Lorca y perteneciente a la colección de la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, formará parte de la exposición internacional The First Homosexuals, que se inaugurará el 2 de mayo en el prestigioso espacio Wrightwood 659 de Chicago. Se trata de una muestra que reúne más de 250 obras que documentan las primeras representaciones artísticas de la homosexualidad en el panorama internacional posterior a 1869.



La Fundación Camilo José Cela continúa así con su labor de conservación, difusión y proyección internacional de su valioso fondo artístico y documental, favoreciendo el diálogo cultural alrededor de una de las figuras más singulares de la literatura y del arte del siglo XX.



Antes de su viaje a Chicago, la pieza fue sometida a una intervención conservadora coordinada por la especialista Sylvia Fernández Bueno, con la finalidad de garantizar su correcta preservación y presentación pública. El trabajo incluyó el reenmarcado de la obra con un sistema de conservación actualizado y materiales de calidad museo, incluyendo metacrilato con protección UV.



Esta no es la primera vez que Hombre y joven marinero participa en grandes exposiciones internacionales. En 2013, fue prestada para la muestra Back Tomorrow: La Poet in New York, Federico García Lorca. En esta ocasión, más de una década después, la obra viaja a la exposición organizada por Alphawood Exhibitions, quien propone una mirada transversal y trasnacional sobre la emergencia del concepto moderno de sexualidad a través del arte. La inclusión de esta obra de Lorca –un dibujo realizado con tinta china y lápices de color durante su estancia en Nueva York en 1929– supone un reconocimiento al valor simbólico y estético de su producción plástica.



Hombre y joven marinero destaca por su complejidad compositiva, carga emocional y tratamiento de la temática homoerótica, elementos que encajan en la línea conceptual de la muestra. La obra fue un regalo personal de Lorca a Camilo José Cela, entregado a través de sus amigos y profesores Ángel del Río y Amelia Agostini, y está custodiada por la Fundación desde hace décadas.