Siete establecimientos turísticos de la Costa da Morte realizan mejoras con ayuda autonómica

Siete establecimientos turísticos de la Costa da Morte recibirán apoyo autonómico para realizar mejoras de accesibilidad, digitalización y modernización. Así lo anunció ayer la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, durante una visita que realizó al restaurante Insua en Cee, que es uno de los beneficiarios de las ayudas autonómicas.



Do Campo subrayó que el sector turístico en Galicia está mostrando un crecimiento notable en 2024, superando ya las cifras de peregrinos, viajeros y ocupación hotelera registradas en el mismo período del año anterior. Las subvenciones se han concedido en régimen de concurrencia competitiva, beneficiando a 145 establecimientos en toda Galicia, incluidos 46 restaurantes y 99 alojamientos.



En la comarca los beneficiarios son cuatro alojamientos en Cee, Fisterra, Muxía y Carballo, y tres restaurantes en A Laracha, Fisterra y Cee, que recibirán en conjunto más de 165.000 euros. “Esta línea de ayudas enmárcase no traballo da Xunta de Galicia por apostar por apoiar ao sector turístico na mellora e actualización dos seus establecementos e afondar así na calidade do destino”, señaló do Campo.